22:06 28 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Заседание суда по делу Алексея Улюкаева

Сколько весит взятка: завершилось следствие по делу Улюкаева

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
Получить короткую ссылку
24 0 0

В Москве завершилось судебное следствие по делу бывшего министра Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве 2 миллионов долларов у главы Роснефти Игоря Сечина.

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Судебное следствие по делу экс-министра Алексея Улюкаева завершилось во вторник, прения начнутся на заседании 4 декабря, тогда государственный обвинитель огласит наказание, которое он считает справедливым для Улюкаева, сообщает РИА Новости.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Архивное фото.
© Sputnik. Алексей Никольский
Сделка по "Башнефти" стоила Улюкаеву министерского портфеля

Судебное следствие завершилось взвешиванием кожаной сумки с 2 миллионами долларов, которую по версии следствия обвиняемый получил от главы Роснефти Игоря Сечина. Сам глава нефтяной компании не только устранился от участия в процессе — он четыре раза не явился на допрос по вызову суда, но и его показания, данные на следствии, гособвинение и суд не смогут использовать в качестве доказательства.

21 килограмм 950 граммов

Гособвинитель Борис Непорожный на завершающей стадии представления дополнительных доказательств попросил суд провести следственный эксперимент, в ходе которого необходимо узнать точный вес сумки с деньгами, полученной Улюкаевым от Сечина. Специально для этого прокурор привлек инженера Ростеста по метрологии Павла Якубова.

Инженер занес специальные весы около 60 см в ширину с возможностью взвешивания до 60 кг. Погрешность у этих весов, пояснил эксперт, всего 30 граммов. Подключив весы в сеть, инженер попросил суд подождать 20 минут пока они "нагреются".

Непорожные распаковал картонную коробку с вещественными доказательствами в виде 2 миллионов долларов купюрами по 100. Аккуратно сложил их в кожаную сумку, закрыл ее на замок, после чего водрузил ее на весы, стоящие на полу.

Инженер сообщил, что вес сумки составляет 21 килограмм и 950 граммов. После этого прокурор задал вопрос Улюкаеву — эту ли сумку он получил от Сечина и почему он решил, что в ней было вино.

Заседание суда по делу Алексея Улюкаева
© Sputnik.
Заседание суда по делу Алексея Улюкаева

Эта сумка или нет, обвиняемый пояснить не смог, поскольку "тогда было темное время суток", и это было давно, а то что это вино, Улюкаев решил, так как Сечин обещал угостить его "вином, которое он никогда в жизни не пробовал", а также "по объему".

Без Сечина

После взвешивания прокурор решил огласить показания Сечина, данные им на следствии, но поскольку защита была против — суд разрешение на это не дал.

Защита, в свою очередь, на стадии дополнений попросила суд в пятый раз вызвать на допрос Сечина, но суд отказал и перешел к прениям сторон — завершающей стадии процесса.

На этом этапе процесса вызов Игоря Сечина в суд невозможен. Таким образом, поскольку показания не были исследованы в суде, ни гособвинение, ни судья не смогут ссылаться на показания ключевого свидетеля, сообщила журналистам защита подсудимого.

По теме

Суд продлил Улюкаеву срок домашнего ареста
Путин прокомментировал дело Улюкаева
Источник: в деле Улюкаева будут привлекаться и другие чиновники
Кудрин: возможно, правоохранители ошиблись в отношении Улюкаева



Главные темы

  • Пресс-конференции делегации Абхазии в Италии
    Мост сближения: диппредставительство Абхазии открыли в Италии

    Диппредставительство Абхазии в Италии не будет иметь классических дипломатических функций, так как оно пока не аккредитовано в государстве пребывания.

    131
  • Прогноз
    Погода в Абхазии ухудшится в среду

    По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы, ночью и утром в среду 28 ноября на погодные условия Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет оказывать влияние теплый сектор южного циклона.

    31
  • Дмитрий Хворостовский, архивное фото
    Хворостовский номинирован посмертно на "Грэмми"

    Оперный певец Дмитрий Хворостовский и дирижер Константин Орбелян вошли в число номинантов Grammy на "Лучший классический вокальный сольный альбом" за поэму для голоса и фортепиано Свиридова "Отчалившая Русь" на стихи Есенина.

    26

Орбита Sputnik

  • Анатолий Бибилов осмотрел аварийные дома по столичной ул. Осетинская
    В новый дом!

    Несколько семей, проживавших в ветхих домах в Цхинвале, переселятся в новые квартиры – за реализацией программы следит лично президент.

  • Гранат, фото из архива
    Фрукты помощи

    В Азербайджане высадили фруктовые сады, которые будут использоваться одновременно и для импортозамещения, и для улучшения благосостояния малоимущих.

  • Визит бизнес делегации Челябинской области РФ
    Тракторный прорыв

    Российские тракторы могут начать собирать на армяно-иранской границе – они будут стоить даже дешевле, чем на головном заводе в Челябинске.

  • Панорама Риги, архивное фото
    Страсти по "Гоголю"

    Генеральная прокуратура России направила в Интерпол поручение об организации международного розыска продюсера "Гоголь-центра" Екатерины Вороновой.

  • Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК)
    Голимая пропаганда

    Принятый в Литве "акт Магнитского" – это возможность республики показать лояльность США без какого-либо реального вреда для России, считают эксперты.

  • Политолог Сергей Маркедонов
    Мед и деготь

    Обозреватель Сергей Маркедонов о стартовавшем в Вене очередном этапе переговоров по урегулированию Приднестровского конфликта.

  • Эмомали Рахмон в Согдийской области, архивное фото
    Избранный

    В Таджикистане издана первая театральная пьеса "Назаркарда" ("Избранный") о президенте страны Эмомали Рахмоне.

  • Наручники на столе
    Порванные "сети"

    Правоохранительные органы Узбекистана раскрыли подпольную сеть религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут Тахрир", действовавшей в Ташкенте.

  • Учредитель программы Школа без насилия Расмус Раск
    Гражданства всем!

    Эстонский "Гражданин года" – социальный предприниматель Расмус Раск высказал свое мнение по проблемы массового безгражданства в Эстонии.

  • Анатолий Бибилов осмотрел аварийные дома по столичной ул. Осетинская
    В новый дом!

    Несколько семей, проживавших в ветхих домах в Цхинвале, переселятся в новые квартиры – за реализацией программы следит лично президент.

  • Гранат, фото из архива
    Фрукты помощи

    В Азербайджане высадили фруктовые сады, которые будут использоваться одновременно и для импортозамещения, и для улучшения благосостояния малоимущих.

  • Визит бизнес делегации Челябинской области РФ
    Тракторный прорыв

    Российские тракторы могут начать собирать на армяно-иранской границе – они будут стоить даже дешевле, чем на головном заводе в Челябинске.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор мандарин
Время собирать мандарины
Самолет
Пилот из России попал в Книгу рекордов за 100 витков в плоском штопоре
Пожар в торговом центре в Сухуме
Пожар в супермаркете "Сухум": только факты

Соцсети

Sputnikabkhazia