CNN бойкотирует новогоднюю вечеринку Трампа

Телекомпания CNN бойкотирует новогодний прием для журналистов в Белом доме в предстоящую пятницу в знак несогласия с политикой президента США Дональда Трампа в отношении СМИ.

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. Телекомпания CNN заявила, что не будет принимать участие в приеме для журналистов, организованном в Белом доме в честь Рождества, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

© AFP/ JIM WATSON СМИ: спецслужбы подтвердили часть компромата на Трампа

"CNN в этом году не будет принимать участие в вечеринке в Белом доме по случаю Рождества. В свете продолжающихся атак президента на свободу прессы и CNN, мы не считаем подобающим быть на празднике в качестве его гостей", — приводит издание слова представителя телеканала.

При этом, сообщили в телеканале, его съемочная группа будет присутствовать на празднике, но исключительно на случай, если там появятся новостные поводы.

Трамп пока никак не отреагировал на бойкот его приема со стороны CNN, но его пресс-секретарь Сара Сандерс поспешила выразить настроение администрации, опубликовав в своем Twitter аккаунте публикацию Politico с комментарием: "Рождество приходит рано! Наконец, хорошие новости от CNN".

Прием для СМИ в Белом доме состоится днем в пятницу 1 декабря.

"Война" Трампа и СМИ, поддерживавших на выборах его оппонента Хиллари Клинтон, началась еще во время предвыборной кампании и значительно обострилась в последнее время. Наиболее частым объектом нападок со стороны Трампа оказывается телеканал CNN, который, в свою очередь, продолжает крайне критически освещать работу Трампа и его администрации.

Атакам президента канал посвящает целые ролики и большой объем эфирного времени.