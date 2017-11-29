22:38 29 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Здание CNN. Архивное фото.

CNN бойкотирует новогоднюю вечеринку Трампа

© flickr.com/ Matt Billings
Новости
Получить короткую ссылку
12 0 0

Телекомпания CNN бойкотирует новогодний прием для журналистов в Белом доме в предстоящую пятницу в знак несогласия с политикой президента США Дональда Трампа в отношении СМИ.

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. Телекомпания CNN заявила, что не будет принимать участие в приеме для журналистов, организованном в Белом доме в честь Рождества, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Нью-Йорке 9 ноября
© AFP/ JIM WATSON
СМИ: спецслужбы подтвердили часть компромата на Трампа

"CNN в этом году не будет принимать участие в вечеринке в Белом доме по случаю Рождества. В свете продолжающихся атак президента на свободу прессы и CNN, мы не считаем подобающим быть на празднике в качестве его гостей", — приводит издание слова представителя телеканала.

При этом, сообщили в телеканале, его съемочная группа будет присутствовать на празднике, но исключительно на случай, если там появятся новостные поводы.

Трамп пока никак не отреагировал на бойкот его приема со стороны CNN, но его пресс-секретарь Сара Сандерс поспешила выразить настроение администрации, опубликовав в своем Twitter аккаунте публикацию Politico с комментарием: "Рождество приходит рано! Наконец, хорошие новости от CNN".

Прием для СМИ в Белом доме состоится днем в пятницу 1 декабря.

"Война" Трампа и СМИ, поддерживавших на выборах его оппонента Хиллари Клинтон, началась еще во время предвыборной кампании и значительно обострилась в последнее время. Наиболее частым объектом нападок со стороны Трампа оказывается телеканал CNN, который, в свою очередь, продолжает крайне критически освещать работу Трампа и его администрации.

Атакам президента канал посвящает целые ролики и большой объем эфирного времени.

По теме

Трамп: на пресс-конференции присутствовали дезинформирующие СМИ



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Самолет Boeing 747
    Без пересадок

    Попасть из Владикавказа в Стамбул теперь можно без пересадок – компанию "Ютэйр" будет выполнять прямые рейсы по средам и воскресеньям.

  • Заседание наблюдательного совета особой экономической зоны Лотос
    С высоты виднее

    Азербайджан заинтересовался покупкой российских дронов, выполняющих анализ рыбных запасов, мониторинг окружающей среды и нефтегазовых месторождений.

  • Президенты Ирана Хасан Роухани и Армении Серж Саргсян
    Армянский заслон

    Ереван не позволит сделать из Тегерана изгоя и при любых перипетиях международной политики никогда не бросит своего друга и союзника.

  • Подземный переход в Астане, архвиное фото
    Подземная Астана

    Лауреат Нобелевской премии по "зеленой" экономике Рае Квон Чунг считает, что в Астане можно построить подземный город по аналогии с европейскими странами.

  • Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию встретился с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. 29 ноября, 2017 года
    Рабочий визит

    Президент Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в Россию встретился с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

  • Встреча Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева в Минске
    Самые близкие

    Стран ближе России, Беларуси и Казахстана на планете нет, заявил Александр Лукашенко на двусторонней встрече с Нурсултаном Назарбаевым.

  • Георгиевская ленточка - символ Победы
    Не тех прославляешь!

    Депутата краевой думы в Латвии заподозрили в прославлении величия России и пожаловались на нее в Госслужбу качества образования.

  • Игрушечные солдатики, архивное фото
    История игрушек

    В Литве требуют запретить продажу игрушек, изображающих российских военных и технику, как "поощряющих покушение на суверенность государства".

  • Город Тирасполь
    Нужна доработка!

    Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал Sputnik проект кабинета министров по приднестровскому урегулированию.

  • Судебное заседание, архивное фото
    Справка на свадьбу

    В Таджикистане предадут суду специалиста по регулированию обрядов - его уличили в получении денег за выдачу справок для проведения свадеб.

  • Международный валютный фонд
    Прозрачная экономика

    Узбекская экономика станет прозрачней для МВФ: республика до конца года намерена вступить в расширенную Общую систему распространения данных.

  • Елка и Рождественский рынок на Ратушной площади
    Рождество по-эстонски

    Рождественский рынок в Старом Таллинне оказался под прицелом Языковой инспекции: ведомство проверяет уровень знания эстонского уличными торговцами.

  • Самолет Boeing 747
    Без пересадок

    Попасть из Владикавказа в Стамбул теперь можно без пересадок – компанию "Ютэйр" будет выполнять прямые рейсы по средам и воскресеньям.

  • Заседание наблюдательного совета особой экономической зоны Лотос
    С высоты виднее

    Азербайджан заинтересовался покупкой российских дронов, выполняющих анализ рыбных запасов, мониторинг окружающей среды и нефтегазовых месторождений.

  • Президенты Ирана Хасан Роухани и Армении Серж Саргсян
    Армянский заслон

    Ереван не позволит сделать из Тегерана изгоя и при любых перипетиях международной политики никогда не бросит своего друга и союзника.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Установлении побратимских связей между Сухумом и шотландским Килмарноком
Абхазия в Шотландии, Шотландия в Абхазии
Рассказать об Абхазии: фонд Апсны подвел итоги поездки в Иорданию
Рассказать об Абхазии: фонд "Апсны" подвел итоги поездки в Иорданию
Как получить биометрический российский загранпаспорт в Абхазии
Биометрический загранпаспорт РФ: как получить в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia