Впервые конкурс красоты в США выиграла девушка с синдромом Дауна

Американка Микайле Холмгрен и раньше участвовала в подобных мероприятиях, которые, однако, организовывались для девушек с ограниченными возможностями.

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. В США девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты, сообщает РИА Новости.

Титул "Мисс Миннесота" достался 22-летней Микайле Холмгрен.

Mikayla Holmgren, the first woman with Down syndrome to compete in the Miss Minnesota USA contest, is interviewed after the pageant in Burnsville. Holmgren, 22, of Marine on St. Croix, won the Spirit Award and the Directors Award. pic.twitter.com/GOx3kmTmfx — Mary Divine (@MaryEDivine) 27 ноября 2017 г.

По словам судей, Микайла выиграла благодаря своей улыбке и танцевальному выступлению. "Для меня танцы — это способ самовыражения, — говорит Холмгрен, которая занимается танцами с шести лет. — Мой талант заключается в этом, и я хочу показать людям, что я могу делать".

Showing off dancing in front of cameras. Публикация от Mikayla Holmgren (@mikholmgren_inspiring_others) Ноя 27 2017 в 10:22 PST

Исполнительный директор конкурса Дениз Уоллис осталась довольна решением судей. "Любой, кто проведет с ней хотя бы пять минут, поймет, что она может представлять сообщество людей, которых надо вовлекать в подобные конкурсы", — говорит Уоллис.

Организаторы конкурса "Мисс Миннесота" стараются разнообразить состав участниц. Так, в прошлом году перед жюри выступила 19-летняя американка сомалийского происхождения Халима Аден, которая вышла на подиум в хиджабе и буркини.