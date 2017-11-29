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Микайле Холмгрен

Впервые конкурс красоты в США выиграла девушка с синдромом Дауна

© Reuters.tv
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Американка Микайле Холмгрен и раньше участвовала в подобных мероприятиях, которые, однако, организовывались для девушек с ограниченными возможностями.

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. В США девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты, сообщает РИА Новости.

Титул "Мисс Миннесота" достался 22-летней Микайле Холмгрен.

По словам судей, Микайла выиграла благодаря своей улыбке и танцевальному выступлению. "Для меня танцы — это способ самовыражения, — говорит Холмгрен, которая занимается танцами с шести лет. — Мой талант заключается в этом, и я хочу показать людям, что я могу делать".

Showing off dancing in front of cameras.

Публикация от Mikayla Holmgren (@mikholmgren_inspiring_others) Ноя 27 2017 в 10:22 PST

Исполнительный директор конкурса Дениз Уоллис осталась довольна решением судей. "Любой, кто проведет с ней хотя бы пять минут, поймет, что она может представлять сообщество людей, которых надо вовлекать в подобные конкурсы", — говорит Уоллис.

Организаторы конкурса "Мисс Миннесота" стараются разнообразить состав участниц. Так, в прошлом году перед жюри выступила 19-летняя американка сомалийского происхождения Халима Аден, которая вышла на подиум в хиджабе и буркини.




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