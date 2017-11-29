Цена биткоина впервые превысила отметку в 10 тысяч долларов

Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 9.15 мск составляет около 323 миллиардов долларов.

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду утром достигла нового рекордного уровня — отметки в 10 тысяч долларов, а затем вновь перешла к снижению, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 04.55 мск, биткоин на бирже Bitfinex находится в диапазоне 9,625 — 10,053 тысячи долларов.

Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. Однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и предупреждал о высоких рисках их использования. Банк России в настоящее время выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды".

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстроить регулирование криптовалют таким образом, чтобы с одной стороны защитить интересы граждан, бизнеса и государства, а с другой — не создать излишних барьеров. Глава государства при этом подчеркнул, что нужно использовать преимущества новых технологических решений в банковской сфере.

Первое место по капитализации традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 161,7 миллиарда долларов (46,6% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией 46,6 миллиарда долларов. На третьем месте — Bitcoin Cash с капитализацией 28,8 миллиарда долларов. На четвертом месте криптовалюта Ripple — ее капитализация составляет 9,7 миллиарда долларов.