Движение всех поездов РЖД будет идти в обход Украины

РЖД в сентябре 2017 года запустили по новому обходу грузовые поезда, в середине ноября — пассажирские, которые шли без остановок по старой линии.

СУХУМ, 29 ноя —Sputnik. Новый железнодорожный путь в обход Украины будет введен в эксплуатацию для всех поездов до конца 2017 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова.

"До конца этого года это направление заработает в полном объеме, и мы полностью переведем движение поездов в соответствии с нормативным графиком", — сообщил Соколов в среду на III Железнодорожном съезде.

По словам министра, речь идет о 62 парах пассажирских и 30 парах грузовых поездов.

Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Строительные работы были завершены в августе, а движение планировалось запустить осенью.

Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в конце сентября текущего года сообщал журналистам, что компания запустит пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины в два этапа. В частности, на первом туда будут переключены те поезда, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные.