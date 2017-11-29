Путин назвал главное достижение 2017 года

Глава России назвал выход экономики из рецессии и повышение суверенитета в сфере безопасности еще одним шагом к укреплению независимости и суверенитета страны.

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. Президент Владимир Путин назвал 2017 год удачным, особо отметив выход российской экономики из рецессии, сообщает РИА Новости. CC0 Путин предложил продлить программу по выплате маткапитала до 2021 года

"Потому что от экономики все остальное зависит: и социальная сфера, уровень доходов граждан, обороноспособность", — подчеркнул глава государства во время общения с работниками депо на железнодорожной станции Москва-Киевская.

Президент напомнил, что реальные зарплаты выросли примерно на три процента. Не всем людям это заметно, поскольку в каждом регионе процесс проходит по-своему, добавил он.

"Вот этот рост экономики постепенно начинает отражаться и на реальных доходах. Мне кажется, что это основное", — отметил Путин.

По его словам, положительные изменения произошли и в оборонной сфере.

"И то, что у нас на собственной почве начинает все развиваться, то, что мы повышаем свой суверенитет и в сфере экономики, и в сфере безопасности, это чрезвычайно важно. Вот это еще один шаг к укреплению нашей независимости и суверенитета — он очень важен", — сказал глава государства.

Путин также призвал молодых специалистов, работающих в железнодорожной сфере, осваивать цифровые технологии.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что период восстановления российской экономики почти завершен. По ее словам, темпы роста пока невысокие, однако они уже близки к тем, которые возможны при существующей структуре отрасли.

Банк России ожидает, что в целом "годовой темп прироста ВВП составит 1,8 процента". Международный валютный фонд прогнозирует рост показателя на уровне около двух процентов. В МВФ считают, что "циклическое восстановление" российской экономики набирает темп после двухлетней рецессии.