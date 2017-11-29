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Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге

Путин назвал главное достижение 2017 года

© Sputnik. Михаил Климентьев
Новости
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Глава России назвал выход экономики из рецессии и повышение суверенитета в сфере безопасности еще одним шагом к укреплению независимости и суверенитета страны.

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. Президент Владимир Путин назвал 2017 год удачным, особо отметив выход российской экономики из рецессии, сообщает РИА Новости.

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"Потому что от экономики все остальное зависит: и социальная сфера, уровень доходов граждан, обороноспособность", — подчеркнул глава государства во время общения с работниками депо на железнодорожной станции Москва-Киевская.

Президент напомнил, что реальные зарплаты выросли примерно на три процента. Не всем людям это заметно, поскольку в каждом регионе процесс проходит по-своему, добавил он.

"Вот этот рост экономики постепенно начинает отражаться и на реальных доходах. Мне кажется, что это основное", — отметил Путин.

По его словам, положительные изменения произошли и в оборонной сфере.

"И то, что у нас на собственной почве начинает все развиваться, то, что мы повышаем свой суверенитет и в сфере экономики, и в сфере безопасности, это чрезвычайно важно. Вот это еще один шаг к укреплению нашей независимости и суверенитета — он очень важен", — сказал глава государства.

Путин также призвал молодых специалистов, работающих в железнодорожной сфере, осваивать цифровые технологии.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что период восстановления российской экономики почти завершен. По ее словам, темпы роста пока невысокие, однако они уже близки к тем, которые возможны при существующей структуре отрасли.

Банк России ожидает, что в целом "годовой темп прироста ВВП составит 1,8 процента". Международный валютный фонд прогнозирует рост показателя на уровне около двух процентов. В МВФ считают, что "циклическое восстановление" российской экономики набирает темп после двухлетней рецессии.




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