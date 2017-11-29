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Города мира. Киев

Киев призвал международных партнеров помешать возведению моста в Крым

© Sputnik. / Алексей Фурман
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести новые санкции против РФ, чтобы помешать возведению моста в Крым.

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. Политолог Антон Бредихин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Киев пытается скрыть собственные провалы, призывая к введению новых санкций против РФ.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести новые санкции против России, чтобы не дать закончить возведение моста через Керченский пролив, сообщается на сайте ведомства.

"Незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству", – подчеркнул Омелян.

Он отметил, что строительство в Керченском проливе негативно влияет на экономику Украины, так как в портах Мариуполя и Бердянска снижается грузооборот и уменьшается загрузка зерновых терминалов.

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Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.

"Думаю, что эта инициатива не будет носить вообще никаких последствий. Мы понимаем, что Украина таким заявлением просто пытается скрыть свои экономические трудности. Мы понимаем, что украинские производство, торговля, социально-экономическое развитие упали. И за счет претензий к России Киев пытается скрыть этот развал. Между тем, Москва уже разъясняла, что в связи со строительством моста никаких ограничений для украинских судов нет. Украинские суда, кстати, уже проходили под мостом. И никакого негативного влияния собственно на украинскую экономику строительство моста не оказывает и оказывать не может. Словом, с мостом украинская сторона, конечно, переборщила", – высказал мнение политолог, научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в эфире радио Sputnik.

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