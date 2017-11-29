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Слободан Праляк

Хорватский генерал умер после попытки самоубийства в суде

© Фото: facebook.com / Slobodan Praljak
Новости
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Генерал боснийских хорватов Слободан Праляк умер в результате отравления после подтверждения приговора МТБЮ ему и другим боснийским хорватам, приговоренным в 2013 году к длительным срокам заключения за преступления в Боснии и Герцеговине (БиГ).

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. Бывший руководитель Хорватского совета обороны (HVO) Слободан Праляк в результате попытки самоубийства в зале суда был госпитализирован и скончался в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

Апелляционная палата МТБЮ днем подтвердила приговор в 25 лет тюремного заключения экс-премьеру самопровозглашенного образования боснийских хорватов Херцег-Босна Ядранко Прличу, 20 лет тюрьмы министру обороны Бруно Стоичу и 20 лет руководителю Хорватского совета обороны (HVO) Слободану Праляку, после чего адвокат Праляка заявил, что, по словам его подзащитного, тот предпринял попытку самоубийства. В СМИ появилась видеозапись, на которой подсудимый встает и выпивает что-то из маленькой емкости. Затем национальное хорватское телевидение HRT сообщило, что Праляку оказывается медицинская помощь.

"Праляк лишил себя жизни", — цитирует агентство Танюг Пленковича, который также выразил соболезнования семье генерала.

В среду президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прервала визит в Исландию и вернулась в Загреб из-за приговора в МТБЮ. Ранее она и другие представители руководства республики выступили в поддержку подсудимых. На презентации книги «Генерал Праляк» в Загребе 24 ноября глава государства назвала его и остальных «защитниками Хорватии от агрессии», а книгу — выражением благодарности.

Согласно вердикту суда МТБЮ первой инстанции 29 мая 2013 года, экс-премьер самопровозглашенного образования боснийских хорватов Херцег-Босна Ядранко Прлич получил 25 лет тюрьмы. К 20 годам были приговорены министр обороны Бруно Стоич и руководители Хорватского совета обороны (HVO) Слободан Праляк и Миливой Петкович. Командир военной полиции Валентин Чорич получил 16 лет, а Берислав Пушич, отвечавший за военнопленных, приговорен к 10 годам.

Шестеро подсудимых обвинялись в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Суд признал их участниками совместного преступного деяния с целью изгнания мусульманского и иного нехорватского населения и присоединение территорий БиГ к Хорватии. Эти действия сопровождались убийствами, преследованиями, пытками, изнасилованиями, депортациями и другими преступлениями. Одним из эпизодов было разрушение силами боснийских хорватов памятника ЮНЕСКО — старого моста через реку Неретву в городе Мостар.

Хорватская Республика Херцег-Босна — непризнанное государство со столицей в Мостаре, существовавшее на территории Боснии и Герцеговины в период между 1991 и 1994 годами.

Жестокая гражданская война в Боснии и Герцеговине между хорватами, сербами и бошняками 1992-1995 годов окончилась Дейтонским соглашением 21 ноября 1995 года. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение действует до сих пор, оно определило специфическое государственное устройство БиГ: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.




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