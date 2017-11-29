Выбран автор текста "Тотального диктанта" 2018 года

Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Лауреат премий "Большая книга" и "Ясная Поляна", автор романа "Зулейха открывает глаза", писательница Гузель Яхина выбрана автором текста "Тотального диктанта" в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта Ольгу Ребковец.

"Рада представить вам автора "Тотального диктанта" Гузель Яхину", — сказала Ребковец на пресс-конференции, посвящённой образовательной акции.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске.

"Победитель, город-столица, будет выбран в январе 2018 года на ежегодной конференции "Тотального диктанта" в Новосибирске. Победитель будет выбран из пяти городов, которые войдут в шорт-лист по результатам народного голосования, объявит его жюри", — заявила Ребковец в ходе пресс-конференции, посвящённой образовательной акции "Тотальный диктант" в 2018 году. Ранее сообщалось, что победитель будет объявлен 27 января.

Она добавила, что 2017-2018 год для "Тотального диктанта" будет переломным, "сезоном нововведений и новых интриг". "Дело в том, что мы решили впервые в 2018 году выбрать столицу "Тотального диктанта". Всем известно, что родина акции, всегда центральной площадкой был Новосибирск, Новосибирский государственный университет. В этом году мы решили устроить между городами диктанта конкурс-соревнование на право стать столицей, центральной площадкой акции, право принять у себя автора "Тотального диктанта" 14 апреля 2018 года", — рассказала Ребковец.

По ее словам, соревнование развернётся "нешуточное".

"Мы допустили участие в конкурсе передовых городов "Тотального диктанта", это города, которые в 2017 году набрали более 1 тысячи участников, города, в которых имеют опыт проведения минимум одного диктанта… Таких городов 16", — сообщила руководитель проекта.

Она отметила, что на сайте "Тотального диктанта" идёт открытое народное голосование. "Голосовать можно раз в сутки, у нас часто меняются лидеры, сейчас, как вы видите из слайда, в лидерах Иркутск, Владивосток, Таллин, Тюмень и Пермь. Ситуация может поменяться в любую минуту, и все зависит от участников, их активности и голосов", — заключила Ребковец.