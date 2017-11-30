Самых популярных пользователей назвал Instagram

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. В социальной сети Instagram есть аккаунты, на которые подписано более 100 миллионов пользователей. Instagram назвал самые популярные аккаунты знаменитостей в 2017 году, передает Sputnik Молдова.
Согласно пресс-релизу компании, абсолютным лидером по количеству подписчиков стала американская актриса и певица Селена Гомес, за обновлениями Instagram которой следят свыше 130 миллионов человек. Знаменитость публикует в своем профиле фотографии со съемок, концертов, фотосессий, новости об участии в тех или иных мероприятиях и делится снимками из обычной жизни. Естественно, что львиную долю подписчиков составляют поклонники ее творчества. Самым популярным постом Гомес, который вошел в тройку набравших наибольшее количество лайков, стало ее сообщение о том, что этим летом она перенесла операцию по пересадке почки.
I’m very aware some of my fans had noticed I was laying low for part of the summer and questioning why I wasn’t promoting my new music, which I was extremely proud of. So I found out I needed to get a kidney transplant due to my Lupus and was recovering. It was what I needed to do for my overall health. I honestly look forward to sharing with you, soon my journey through these past several months as I have always wanted to do with you. Until then I want to publicly thank my family and incredible team of doctors for everything they have done for me prior to and post-surgery. And finally, there aren’t words to describe how I can possibly thank my beautiful friend Francia Raisa. She gave me the ultimate gift and sacrifice by donating her kidney to me. I am incredibly blessed. I love you so much sis. Lupus continues to be very misunderstood but progress is being made. For more information regarding Lupus please go to the Lupus Research Alliance website: www.lupusresearch.org/ —by grace through faith
А вообще вот еще несколько постов из Instagram Гомес.
Но втором месте расположился звезда сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду — более 116 миллионов подписчиков. Популярность этого игрока — не новость. Известность он заслужил своей великолепной игрой на футбольном поле, поэтому многие фанаты интересуются его карьерой, личной жизнью и новостями. Самое популярное пост Роналду, который расположился на второй строчке среди набравших наибольшее количество лайков, стала фотография и новость о том, что в семье футболиста прибавление.
В тройку лидеров вошла американская певица и актриса Ариана Гранде (порядка 115 миллионов подписчиков). В ее аккаунте в основном — фотографии и небольшие видео с концертов и гораздо меньше снимков, раскрывающих секреты ее обычной жизни.
На четвертой строчке рейтинга — американская R'n'B исполнительница Бейонсе (более 108 миллионов подписчиков). Она не боится делиться с поклонниками самыми сокровенными тайнами и сообщает о радостных событиях, как это было в случае с ее беременностью, а также записывает видео повседневной жизни и, конечно, выкладывает фото с мероприятий, в которых принимает участие. Самый популярный пост в Instagram, получивший наиболее большое количество лайков, принадлежит именно этой американке. Речь идет о первом снимке певицы во время ее второй беременности.
Ну и еще несколько снимков сексапильной Бейонсе.
В список тех, у кого в Instagram более 100 миллионов "поклонников", попали сразу две звезды — американская модель Ким Кардашьян и американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса Тейлор Свифт (по 104 миллиона подписчиков).
Кардашьян завоевывает расположение поклонников откровенными фото, сделанными еще до того, как она стала знаменитой, а также — кадрами из повседневной жизни.
Свифт публикует фото забавных моментов со съемочной площадки и из жизни. Ее аккаунт достаточно сдержанный. Также знаменитость размещает на нем высказывания.
Занимательный факт, что опубликованные в Instagram истории ведущей программы "Дом-2", певицы Ольги Бузовой обошли по просмотрам публикации Ким Кардашьян. Аккаунт Бузовой с аудиторией в 11 миллионов человек занял третье место в мировом рейтинге самых просматриваемых историй в Instagram, а страница Кардашьян — на четвертой строке.
Клип на песню #ХитПарад меньше, чем за неделю посмотрели больше 2 млн человек 🙏🏻❤️❤️❤️🎥 Для меня это большая честь, что вы оцениваете мои труды 🙌🏻 Все, что я делаю — делаю для Вас 💋 #моилюди 😗 а для тех, кто ещё не посмотрел, до понедельника ссылка в шапке профиля ⬆️ Машуль, у нас все получилось, и мы сняли крутой клип💣 @mariaskobeleva 💋#тынепопалвхитпарадмоихмыслей#моилюдивсегдасомной