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Представитель США при ООН призвала прервать любые контакты c КНДР

РИА Новости
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выступила на экстренном заседании Совбеза ООН.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Полностью изолировать Северную Корею от всех контактов, отозвать послов и лишить Корею права голоса в ООН призвала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на экстренном заседании Совбеза в связи с пуском баллистической ракеты в КНДР, сообщает РИА Новости.

Хейли также заявила, что странам необходимо прекратить экспорт и импорт в КНДР, а также выслать всех северокорейских трудовых мигрантов, чьи заработанные деньги, по ее словам, используются властями Пхеньяна для ракетной программы.




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