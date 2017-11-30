Представитель США при ООН призвала прервать любые контакты c КНДР

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Полностью изолировать Северную Корею от всех контактов, отозвать послов и лишить Корею права голоса в ООН призвала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на экстренном заседании Совбеза в связи с пуском баллистической ракеты в КНДР, сообщает РИА Новости.

Хейли также заявила, что странам необходимо прекратить экспорт и импорт в КНДР, а также выслать всех северокорейских трудовых мигрантов, чьи заработанные деньги, по ее словам, используются властями Пхеньяна для ракетной программы.