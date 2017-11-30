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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, фото из архива

Лавров: США решают свои проблемы с Россией руками Европы

© Sputnik. Ramil Sitdikov
Новости
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США от антироссийских санкций не претерпели никаких убытков, поскольку товарооборот между РФ и Америкой мизерный, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Власти США хотят решить руками европейцев свои проблемы с Россией, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Сегодня очевидно, что раскрученные брюссельскими бюрократами по указанию из Вашингтона санкции бумерангом ударили по национальным европейским производителям. Они потеряли часть своих позиций на российском рынке и продолжают нести значительные убытки. Америка же ущерба не претерпела, поскольку наш товарооборот с ней мизерный. Получается, свои антироссийские задачи в американском истеблишменте хотят решать за счет европейцев и руками европейцев", — сказал он в интервью итальянской газете "Либеро".

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва также не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.




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