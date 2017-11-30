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Лавров: РФ решит, как реагировать, если США начнет уничтожать КНДР

© Sputnik. Евгения Новоженина
Новости
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Дональд Трамп заявил ранее, что власти США введут новые санкции против КНДР в ответ на очередное ракетное испытание Пхеньяна.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. В случае, если власти Вашингтона найдут предлог для уничтожения КНДР, то им следует заявить об этом прямо, тогда Россия примет решение, как ей реагировать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, переадет РИА Новости.

"Американцы должны, прежде всего, объяснить всем нам, чего они добиваются. Если они хотят найти предлог для уничтожения Северной Кореи, как об этом заявила представительница Соединенных Штатов в Совете безопасности ООН, пусть об этом скажут прямо, и пусть это подтвердит высшее американское руководство. Тогда мы будем принимать решение о том, как нам реагировать", — сказал Лавров журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти введут новые санкции против КНДР в ответ на очередное ракетное испытание Пхеньяна. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон призывает все страны мира прервать любые связи с КНДР, в том числе остановить торговлю и выслать северокорейских рабочих.




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