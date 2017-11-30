Семь обязательных к просмотру фильмов Ридли Скотта: выбор Sputnik

Сария Кварацхелия, Sputnik
Всемирную славу британскому режиссеру Ридли Скотту принесли по большей части фантастические эпопеи — от фильмов-легенд "Чужой" и "Бегущий по лезвию" до современных хитов "Прометей" и "Марсианин".
Громкие работы Ридли Скотта непременно открывали новую кинозвезду: так мир узнал о Томе Крузе, великолепная Сигурни Уивер, исполнив главную роль в "Чужом", проснулась знаменитостью, а Рассел Кроу за "Гладиатора" получил заветный Оскар. К счастью, и сегодня Ридли Скотт не сбавляет обороты, раз за разом выпуская качественные картины.
На счету режиссера и продюсера чуть менее шестидесяти кинофильмов, практически все из которых снискали зрительский успех, и еще две тысячи рекламных роликов.
В день рождения легендарного режиссера Sputnik подобрал 7 картин сэра Ридли Скотта, которые получили признание широких масс.
"Дуэлянты"
Свой первый полнометражный фильм "Дуэлянты" (англ. The Duellists) Ридли Скотт снял в 1977 году. Фильм основан на повести Джозефа Конрада "Дуэль" (The Duel). На Каннском фестивале "Дуэлянты" принесли Ридли Скотту премию за лучшую дебютную работу.
"Бегущий по лезвию"
В 1989 году Ридли Скотт снял художественный фильм "Бегущий по лезвию" (англ. Blade Runner) по мотивам научно-фантастического романа Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" (1968). В центре кинокартины лежит история детектива из специального отдела полиции Лос-Анджелеса Рика Декарда, вынужденного разыскивать и уничтожать искусственно созданных для тяжелых и опасных работ людей, которых называют репликантами.
После выхода кинокартины в США мнения критиков о картине разделились. Некоторые посчитали, что история в угоду спецэффектам вытеснена на задний план, а сам фильм, как его продвигала студия, не относится к жанру приключенческого боевика. Другие же признали сложность и многогранность фильма и предсказали его способность выдержать испытание временем.
На родине режиссера, в Британии, к фильму отнеслись благосклонно. "Бегущий по лезвию" был номинирован на премию Британской киноакадемии в восьми номинациях, но выиграл в трех — "лучшая операторская работа", "лучшие костюмы" и "лучшая работа художника". Фильм также был выдвинут на премию "Оскар", только во второстепенных номинациях: "лучшие декорации" и "лучшие визуальные эффекты", но проиграл.
"Ганнибал"
Криминальный триллер "Ганнибал Ридли Скотта вышедший на экраны в 2001 году, снят по мотивам одноименного романа Томаса Харриса. "Ганнибал" стал сиквелом кинокартины 1991 года "Молчание ягнят".
В прокате фильм собрал $351 692 268 долларов, из них в США $165 092 268, в остальном мире $186 600 000. В первый уик-энд фильм собрал $58 003 121 долларов. Съемки фильма проходили в период с 8 мая 2000 по 1 сентября 2000. Премьера фильма состоялась 9 февраля 2001 года.
"Ганнибал" получил три премия канала MTV: Лучший поцелуй (Энтони Хопкинс, Джулианна Мур), Лучший злодей (Энтони Хопкинс), Лучший фильм 2001 года.
MGM, отчаянно пытаясь создать суперхит, делала все возможное и невозможное, чтобы продвинуть "Ганнибала". Студия распространила более чем 500 экземпляров миникассет в СМИ с жутким обращением от Энтони Хопкинса в роли доктора Лектера.
"Гладиатор"
Художественный фильм Ридли Скотта "Гладиатор" вышел в прокат в 2000 году. Съемки фильма начались 1 февраля 1999 года. Первой снятой сценой стал эпизод, в котором Максимус своей речью поднимает боевой дух римских воинов перед сражением с варварами.
В 2001 году фильм получил пять премий "Оскар", две премии "Золотой глобус", 4 премии BAFTA, 6 премий "Выбор критиков", 3 премии "Спутник", 2001 — три номинации на премию Гильдии киноактеров США и другие. Фильм считается одним из самых номинированных среди картин Ридли Скотта.
"Хороший год"
Романтическая комедия "Хороший год" Ридли Скотта вышла в прокат в 2006 году. Фильм снят по мотивам одноименного романа 2004 года британского писателя Питера Мейла. Бюджет фильма составил 35 миллионов долларов.
Действие фильма происходит в Лондоне и Провансе. По словам режиссера и продюсера Ридли Скотта, все сцены во Франции были сняты не далее чем в восьми минутах езды от его дома в Провансе, в котором он периодически живет на протяжении 15 лет.
"Робин Гуд"
Художественный фильм "Робин Гуд" Ридли Скотта снят по мотивам легенд о Робине Гуде. Премьера фильма состоялась 7 мая 2010 года.
Идею фильма кинокомпания Universal получила в 2007 году, когда был написан сценарий "Ноттингем". Фильм должен был рассказывать о подвигах Шерифа Ноттингемского. Но Ридли Скотта не устроил сценарий, сценарий переписали в историю становления Робина Гуда на путь разбойника.
"Марсианин"
"Марсианина" Ридли Скотт снял в 2015 году. Сценарий к фильму был написан Дрю Годдардом по мотивам книги Энди Уира "Марсианин". Сюжет фильма разворачивается в недалеком будущем, рассказывает историю астронавта Марка Уотни, члена исследовательской экспедиции на Марс.
Картина была снята полностью в цифровом формате, в 3D. Съемки проходили в Будапеште и в пустыне Вади-Рам.
Премьерный показ "Марсианина" состоялся 11 сентября 2015 года в рамках кинофестиваля в Торонто. Это самая успешная в коммерческом плане работа в фильмографии Ридли Скотта, принесшая в мировом прокате свыше 600 миллионов долларов.