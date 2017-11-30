Семь обязательных к просмотру фильмов Ридли Скотта: выбор Sputnik

Знаменитому британскому кинорежиссеру 30 ноября исполняется 80 лет. В юбилей кинорежиссера, Sputnik выбрал кинокартины, которые необходимо посмотреть каждому, чтобы понять масштаб творческого диапазона голливудского мастера.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Всемирную славу британскому режиссеру Ридли Скотту принесли по большей части фантастические эпопеи — от фильмов-легенд "Чужой" и "Бегущий по лезвию" до современных хитов "Прометей" и "Марсианин".

Громкие работы Ридли Скотта непременно открывали новую кинозвезду: так мир узнал о Томе Крузе, великолепная Сигурни Уивер, исполнив главную роль в "Чужом", проснулась знаменитостью, а Рассел Кроу за "Гладиатора" получил заветный Оскар. К счастью, и сегодня Ридли Скотт не сбавляет обороты, раз за разом выпуская качественные картины.

На счету режиссера и продюсера чуть менее шестидесяти кинофильмов, практически все из которых снискали зрительский успех, и еще две тысячи рекламных роликов.

В день рождения легендарного режиссера Sputnik подобрал 7 картин сэра Ридли Скотта, которые получили признание широких масс.

"Дуэлянты"

Свой первый полнометражный фильм "Дуэлянты" (англ. The Duellists) Ридли Скотт снял в 1977 году. Фильм основан на повести Джозефа Конрада "Дуэль" (The Duel). На Каннском фестивале "Дуэлянты" принесли Ридли Скотту премию за лучшую дебютную работу.

"Бегущий по лезвию"

В 1989 году Ридли Скотт снял художественный фильм "Бегущий по лезвию" (англ. Blade Runner) по мотивам научно-фантастического романа Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" (1968). В центре кинокартины лежит история детектива из специального отдела полиции Лос-Анджелеса Рика Декарда, вынужденного разыскивать и уничтожать искусственно созданных для тяжелых и опасных работ людей, которых называют репликантами.

После выхода кинокартины в США мнения критиков о картине разделились. Некоторые посчитали, что история в угоду спецэффектам вытеснена на задний план, а сам фильм, как его продвигала студия, не относится к жанру приключенческого боевика. Другие же признали сложность и многогранность фильма и предсказали его способность выдержать испытание временем.

На родине режиссера, в Британии, к фильму отнеслись благосклонно. "Бегущий по лезвию" был номинирован на премию Британской киноакадемии в восьми номинациях, но выиграл в трех — "лучшая операторская работа", "лучшие костюмы" и "лучшая работа художника". Фильм также был выдвинут на премию "Оскар", только во второстепенных номинациях: "лучшие декорации" и "лучшие визуальные эффекты", но проиграл.

"Ганнибал"

Криминальный триллер "Ганнибал Ридли Скотта вышедший на экраны в 2001 году, снят по мотивам одноименного романа Томаса Харриса. "Ганнибал" стал сиквелом кинокартины 1991 года "Молчание ягнят".

В прокате фильм собрал $351 692 268 долларов, из них в США $165 092 268, в остальном мире $186 600 000. В первый уик-энд фильм собрал $58 003 121 долларов. Съемки фильма проходили в период с 8 мая 2000 по 1 сентября 2000. Премьера фильма состоялась 9 февраля 2001 года.

"Ганнибал" получил три премия канала MTV: Лучший поцелуй (Энтони Хопкинс, Джулианна Мур), Лучший злодей (Энтони Хопкинс), Лучший фильм 2001 года.

MGM, отчаянно пытаясь создать суперхит, делала все возможное и невозможное, чтобы продвинуть "Ганнибала". Студия распространила более чем 500 экземпляров миникассет в СМИ с жутким обращением от Энтони Хопкинса в роли доктора Лектера.

"Гладиатор"

Художественный фильм Ридли Скотта "Гладиатор" вышел в прокат в 2000 году. Съемки фильма начались 1 февраля 1999 года. Первой снятой сценой стал эпизод, в котором Максимус своей речью поднимает боевой дух римских воинов перед сражением с варварами.

В 2001 году фильм получил пять премий "Оскар", две премии "Золотой глобус", 4 премии BAFTA, 6 премий "Выбор критиков", 3 премии "Спутник", 2001 — три номинации на премию Гильдии киноактеров США и другие. Фильм считается одним из самых номинированных среди картин Ридли Скотта.

"Хороший год"

Романтическая комедия "Хороший год" Ридли Скотта вышла в прокат в 2006 году. Фильм снят по мотивам одноименного романа 2004 года британского писателя Питера Мейла. Бюджет фильма составил 35 миллионов долларов.

Действие фильма происходит в Лондоне и Провансе. По словам режиссера и продюсера Ридли Скотта, все сцены во Франции были сняты не далее чем в восьми минутах езды от его дома в Провансе, в котором он периодически живет на протяжении 15 лет.

"Робин Гуд"

Художественный фильм "Робин Гуд" Ридли Скотта снят по мотивам легенд о Робине Гуде. Премьера фильма состоялась 7 мая 2010 года.

Идею фильма кинокомпания Universal получила в 2007 году, когда был написан сценарий "Ноттингем". Фильм должен был рассказывать о подвигах Шерифа Ноттингемского. Но Ридли Скотта не устроил сценарий, сценарий переписали в историю становления Робина Гуда на путь разбойника.

"Марсианин"

"Марсианина" Ридли Скотт снял в 2015 году. Сценарий к фильму был написан Дрю Годдардом по мотивам книги Энди Уира "Марсианин". Сюжет фильма разворачивается в недалеком будущем, рассказывает историю астронавта Марка Уотни, члена исследовательской экспедиции на Марс.

Картина была снята полностью в цифровом формате, в 3D. Съемки проходили в Будапеште и в пустыне Вади-Рам.

Премьерный показ "Марсианина" состоялся 11 сентября 2015 года в рамках кинофестиваля в Торонто. Это самая успешная в коммерческом плане работа в фильмографии Ридли Скотта, принесшая в мировом прокате свыше 600 миллионов долларов.