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Участница конкурса исполнителей эстрадной песни Молодые голоса

Участница из Абхазии попала на слепые прослушивания шоу "Голос. Дети!"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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Премьера пятого сезона шоу "Голос. Дети!" состоится на Первом канале в самом начале весны 2018 года. Участниками слепых прослушиваний стали более 100 юных артистов, в их число попала и конкурсантка из Абхазии.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Анжелика Бения. Сара Абрамян стала участником слепых прослушиваний детского вокального проекта "Голос. Дети!".

Из 16 тысяч на слепые прослушивания попали лишь 123 участника, сообщила мама Сары Ангелины Хагба.

"Это ведь круто. И для Сары, и для Абхазии, я думаю, участие в этом конкурсе имеет большое значение", – добавила она.

День старта слепых прослушиваний пока неизвестен, отметила Ангелина Хагба.

Сара призналась, что сильно переживает, серьезно готовится к слепым прослушиваниям.

"Конечно, я рада, что попала в этот проект. Очень переживаю. Я люблю петь, надеюсь, любовь победит волнение и все у меня получится. Петь я больше люблю английские песни, но стараюсь петь песни на разных языках", – сказала Сара Абрамян.

10-летняя Сара родилась в Сухуме. Учится в Сухумской средней школе номер 2 имени Пушкина.

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Чтобы определить, стоит ли Саре серьезно заниматься вокалом, год и три месяца назад мама привела дочь к абхазской эстрадной певице Хибле Мукба в детскую студию эстрады "ДоРеМи". Прослушав ее, Хибла поняла, что девочка с великолепным слухом и голосом. Такая ученица – мечта любого педагога, сказала Мукба.

"Потому как она ранее вокалом не занималась, мы не стали сразу разучивать песни, а два-три месяца посвятили дыханию, правильному извлечению звука. Далее перешли к этапу разбора и разучивания песен, параллельно изучая вокальные приемы. Первыми песнями были "Hurt" Cristina Aguilera и песня из репертуара Людмилы Гумба "Край мой, Абхазия", – сказала Мукба.

Именно с этими песнями Сара в 2016 году приняла участие в конкурсе "Молодые голоса Абхазии", где заняла первое место. Но это не единственная ее победа. В 2017 году Сара приняла участие в международном конкурсе "Солнцемания", проходившем в Пицунде, там она заняла первое место.

"После таких успехов,мы начали готовиться к проекту "Голос. Дети!" 2018 года. На 2017 год мы подавать заявок не стали, потому что нужно было расширить Саре репертуар, ведь на такие конкурсы нужно идти с хорошим багажом", – добавила Хибла.

Для кастинга было подготовлено две композиции, которые Сара спела акапельно: песня Полины Гагариной "Драмы больше нет" и Alicia Keys "Girl on fire".

"Обе песни очень сложные, не простые, но Саре они очень подошли. После кастинга результаты были известны не сразу, только вчера на сайте первого канала был размещен список детей, прошедших на слепые прослушивания. Сейчас уже Сара с организаторами конкурса выбрали песню, которую она будет исполнять на слепых прослушиваниях. У нас есть декабрь, будем готовиться, чтобы уже в январе Саре снова повезло", – сказала Хибла Мукба.

Детская студия эстрады "ДоРеМи" существует с 2011 года. Сегодня в студии обучаются 14 юных артистов. Педагоги студи – Хибла Мукба и Ильда Кучуберия.

Пятый сезон детского вокального проекта "Голос" – не за горами. Премьера пятого сезона шоу "Голос. Дети!" состоится на Первом канале в самом начале весны 2018 года. Скоро все участники соберутся в Москве на слепых прослушиваниях. Кто будет наставником пока секрет.




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