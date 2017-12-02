Оливер Стоун о Путине: истинный сын России

Американский режиссер Оливер Стоун впервые посетил Россию в 1982 году во время работы над фильмом "Неповиновение", чтобы взять интервью у диссидентов.

СУХУМ, 2 дек — Sputnik. Американский кинорежиссер, обладатель премии "Оскар" Оливер Стоун рассказал о разговоре с Владимиром Путиным во время работы над масштабным проектом о главе России, сообщает РИА Новости.

"Я всегда стараюсь оставаться верным правде. В разговоре с господином Путиным я ни словом не погрешил против истины. Я не лукавил, и, по-моему, сразу сказал президенту: "Меня впечатляет, что вы — истинный сын России", — сказал режиссер в эфире программы SophieCo на RT.

Стоун добавил, что во время интервью задавал собеседнику жесткие вопросы.

В июне на канале Showtime был показан четырехсерийный фильм, основанный на серии интервью с Владимиром Путиным, записанных с июля 2015 года по февраль 2017-го. В России картина под названием "Путин" вышла в эфир Первого канала.