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Симоньян рассказала о встрече Путина с бывшим главой военной разведки США

© Sputnik. Сергей Гунеев
Новости
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о встрече экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с президентом России Владимиром Путиным.

СУХУМ, 2 дек — Sputnik. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что на десятилетии RT экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и президент России Владимир Путин встретились за одним столом, но ни о чем не разговаривали, сообщает РИА Новости.

Флинну в пятницу официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями.

Как говорится в заключении о досудебном соглашении по сотрудничеству сторон, на основании имеющихся данных о совершенных Флинном правонарушениях ему "может грозить от 0 до 6 месяцев тюремного заключения". Кроме того, отмечается в документе, "стороны договорились, что если суд установит штраф, то его размеры будут составлять от 500 до 9,5 тысячи долларов".

"Майкл Флинн был на нашем десятилетии. Сидел рядом с Путиным. И я сидела рядом. Ни о чем с ним не говорил — у нас была программа, много громкого видео, не поговоришь. Более того, Путин вообще не знал, кто это. По дороге за стол я ему сказала: — С Вами рядом будут сидеть Эмир Кустурица и Майкл Флинн, бывший глава военной разведки США. — Военной разведки? Серьезно?— удивился Путин", — написала она в своем канале в Telegram.

Пост в Telegram Маргариты Симоньян
Пост в Telegram Маргариты Симоньян
Пост в Telegram Маргариты Симоньян

Симоньян написала, что Путин "поздоровался со всеми за руку, как он это всегда делает, посмотрел нашу программу, выступил с речью и ушел. Вот и вся история". Вместе с записью она опубликовала фотографию Путина и Флинна, сидящих рядом за праздничным столом.

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ ранее утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.




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