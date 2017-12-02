Путин поручил МИД создать рабочую группу для защиты россиян за рубежом

Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ создать межведомственную рабочую группу в целях выработки рекомендаций по обеспечению эффективной правовой защиты граждан Российской Федерации за рубежом.

СУХУМ, 2 дек — Sputnik. Глава России Владимир Путин поручил МИД РФ создать рабочую группу в целях выработки рекомендаций по обеспечению эффективной правовой защиты граждан Российской Федерации за рубежом, включив в ее состав представителей некоммерческих организаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, размещенный на сайте Кремля в субботу.

"Министерству иностранных дел Российской Федерации в целях выработки рекомендаций по обеспечению эффективной правовой защиты граждан Российской Федерации за рубежом создать межведомственную рабочую группу, включив в ее состав представителей некоммерческих организаций", — написано в поручении.

Поручение утверждено президентом по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 30 октября. Срок выполнения, согласно документу, — 30 марта 2018 года. Ответственным назначен министр иностранных дел Сергей Лавров.