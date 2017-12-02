Посол США о санкциях против РФ: необходимо решить конфликт на Украине

США надеются, что вскоре удастся найти решение конфликта на Украине, после этого можно будет говорить и о нормализации отношений с Россией.

СУХУМ, 2 дек — Sputnik. Посол США в РФ Джон Хантсман выразил надежды на скорое решение конфликта на Украине, что позволит обсуждать подвижки в вопросе снятия санкций против России, сообщает РИА Новости.

"Подвижки в плане санкций зависят от того, как мы будем работать над вопросами, которые к ним привели. Я думаю, нам нужно обратиться к истории этой проблемы и понять, почему наши отношения находятся там, где находятся. Многие санкции введены не только США, но и Европой из-за ситуации с Украиной", — сказал Хантсман в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

"Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно прийти к договоренности, которую устроят обе стороны, мы получим позитивный результат. Но это потребует серьёзных усилий в решении спорных вопросов", — добавил американский дипломат.

По его словам, Россия и США "должны остаться за столом переговоров, в первую очередь, сосредоточиться на вопросах, создающих проблему санкций", и "продумать, что нужно сделать, чтобы их решить".

"Главная задача — остановить насилие в Донбассе. Почему в это вмешались США? Потому что это вопросы международного права и территориальной целостности. Они очень важны не только для США, но и всего мирового сообщества. Мы одна из привлеченных сторон. И сторона, которая ввела санкции. И сторона, которая надеется, что скоро мы найдём решение. И перейдём к периоду нормализации отношений… И работа дипломатов как раз и заключается в решении этих проблем. Я надеюсь, что я смогу это сделать. Я знаю, что наш президент на это надеется. И наш конгресс тоже", — подчеркнул Хантсман.