Отдельные подразделения ВС Южной Осетии войдут в состав ВС РФ

Глава России внес в Государственную Думу на ратификацию соглашение о вхождении отдельных подразделений ВС Южной Осетии в ВС России.

СУХУМ, 2 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный в думской электронной базе данных.

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Ранее кабинет министров постановил одобрить и представить президенту для внесения на ратификацию в Госдуму соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил Южной Осетии в состав Вооруженных сил РФ, подписанное 31 марта.

"Вношу в Государственную думу на ратификацию соглашение между РФ и республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных сил Российской Федерации, подписанное в городе Москве 31 марта 2017 года", — говорится в документе.

Отмечается, что под вхождением югоосетинских подразделений в состав Вооруженных сил России понимается прием граждан этой республики на службу в составе российской 4-й гвардейской военной базы в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке.

При заключении контракта на службу в рядах российской армии гражданин из Южной Осетии должен быть уволен с военной службы в Вооруженных силах республики.

Югоосетинская сторона за три месяца после вступления соглашения в силу разработает штатно-табельную документацию, согласовав ее и утвердив с Россией. Переход армии Южной Осетии на новую организационную структуру завершится в шестимесячный срок после утверждения главнокомандующим ВС республики соответствующей документации.