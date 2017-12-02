Лавров: Россия соблюдает санкции, введенные СБ ООН против КНДР

СУХУМ, 2 дек — Sputnik. Россия соблюдает введенные Советом Безопасности ООН санкции в отношении КНДР, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусский телеканал "СТВ".
"Мы соблюдаем введенные санкции", — сказал он в интервью телеканалу.
Ранее СБ ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничили экспортные и импортные возможности Пхеньяна.
Отвечая на вопрос, должна ли ОДКБ озаботиться ситуацией на Корейском полуострове, Лавров отметил, что в принципе организация имеет единую позицию по этому вопросу.
"Мы не приемлем претензий КНДР на обладание ядерным оружием. Все страны ОДКБ поддерживают резолюции СБ ООН", — сказал министр.
Глава МИД РФ отметил, что одновременно все страны организации выступают за то, чтобы отойти от риторики, угроз, оскорблений и нащупать возможности для возобновления переговоров.