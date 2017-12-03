Под венец по правилам: РПЦ установила нормы церковного брака

СУХУМ, 03 дек — Sputnik. Документ "О канонических аспектах церковного брака", принятый на прошедшем в Москве 29 ноября — 2 декабря 2017 года Архиерейском Соборе, устанавливает нормы церковного брачного права с учетом современной церковной практики. Текст документа опубликован на официальном сайте Московского Патриархата.

Церковное венчание совершается только после государственной регистрации брака. Исключения допускаются в особых случаях, например, по причине тяжелого заболевания, которое с подтверждением медицинскими документами может привести к скорой кончине. Ввиду предстоящего участия в военных действиях, связанных с риском для жизни, также допускается венчание без государственной регистрации брака.

В документе особо отмечено, что пары, живущие в зарегистрированном браке без венчания, не могут быть лишены причастия, и их союз нельзя считать блудом.

Кого не допустили

Церковь не допускает к венчанию лиц уже состоящих в церковном или зарегистрированном браке, а также лиц, находящихся в кровном, близком и духовном родстве. Тем не менее допускается до трех браков, как церковных, так и зарегистрированных государством.

"Церковь также не разрешает венчать лиц, ранее состоявших в трех браках (учитываются браки как венчанные, так и не венчанные, но получившие государственную регистрацию), в которых желающий вступить в новый брак состоял после принятия им Святого Крещения", — говорится в документе.

Категорически церковь не признает союзы лиц одного пола в качестве брака вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством.

Обвенчаться в церкви также не смогут лица, осуществившие "так называемую смену пола" и желающие последовать примеру Вуди Алена, женившись на приемных детях.

Как быть с иноверцами

Браки, совершенные между православными и нехристианами не освящаются венчанием. Зато можно венчаться с католиками, верующими древних Восточных церквей, протестантами и старообрядцами.

© Sputnik. Игорь Зарембо Венчание в кафедральном соборе Калининграда

"Отсутствие единомыслия представляет серьезную угрозу целостности супружеского союза", — уточняется в документе.

В тоже время церковь может проявлять пастырское снисхождение к тем, кто состоит в браке с иноверцем, чтобы православные христиане "сохраняли связь с православной общиной и могли воспитывать в православии своих детей".

Разрешено уйти

В настоящее время Российская православная церковь считает некоторые поводы допустимыми для рассмотрения вопроса о признании церковного брака утратившим каноническую силу.

Например, если один из супругов "отпал от православия", совершил прелюбодеяние или противоестественный порок, подвержен хроническому алкоголизму или наркомании, другой супруг может обратиться к епархиальной власти с просьбой рассмотреть вопрос о признании его церковного брака утратившим каноническую силу.

Также можно просить о расторжении церковного брака в случае, если один из супругов "злонамеренно" оставит другого больше чем на год, один из супругов неспособен к брачному сожитию (вследствие намеренного "самокалечения"), или установлено заболевание, которое может нанести непоправимый вред второму супругу или детям.

Кроме того, муж может развестись с женой, без его согласия сделавшей аборт, а жена — с мужем, принуждавшим ее к аборту.

После получения просьбы о расторжении церковного брака епархиальный архиерей должен провести исследование причин такой просьбы и по итогам может выдать свидетельство о признании данного брака утратившим каноническую силу и о возможности для невиновной стороны венчаться вторым или третьим браком.

"Виновной стороне такая возможность также может быть предоставлена после принесения покаяния и исполнения епитимии", — отмечается в документе.

Документ принят на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 29 ноября — 2 декабря 2017 года.