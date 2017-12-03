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Более 60% испанцев выступили за изменение конституции и против референдума

© Sputnik. Хавьер Луэнго
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Темы:
Развитие ситуации в Каталонии в связи с провозглашением независимости (69)
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Более половины граждан Испании выступают за изменение конституции страны, однако против внесения поправок, разрешающих проведение референдума о независимости.

СУХУМ, 3 дек — Sputnik. Согласно результатам исследования, 61,6% опрошенных поддерживают необходимость изменения текста конституции, однако 63,8% из них выступают против внесения поправок, которые позволят провести референдум о независимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса компании Mundo-Sigma Dos, опубликованного изданием Mundo.

Большинство респондентов (68,5%) убеждены, что политические партии не смогут прийти к соглашению по вопросу изменения текста конституции и внесения поправок, которые позволят провести референдум о независимости, следовательно, они не будут внесены.

Опрос проводился по телефону в период с 23 по 29 ноября. В нем приняли участие 900 совершеннолетних граждан. Статистическая погрешность составляет 3,3%.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Испания,Мадрид
© Фото: Fotolia: Ingo Bartussek
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Ранее бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон призвал рассматривать предстоящие выборы в Каталонии как второй тур референдума о независимости.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил об окончании сепаратистского процесса в Каталонии и об успешном применении 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое правление испанских властей в регионе.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании Пучдемона и других экс-членов его правительства. Новое судебное заседание в Брюсселе назначено на 4 декабря.

Темы:
Развитие ситуации в Каталонии в связи с провозглашением независимости (69)



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