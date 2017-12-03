В Совфеде провокацией назвали совместную тренировку ВМС Украины и ВМС США

Россия воспринимает совместную тренировку ВМС Украины с эсминцем США в Черном море как недружественный шаг со стороны США и нарушение всех существующих договоренностей.

СУХУМ, 3 дек — Sputnik. Провокацией назвал совместную тренировку ВМС Украины с эсминцем США в Черном море первый зампред оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, сообщает РИА Новости.

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Военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с эсминцем ВМС США в Черном море, сообщила в субботу пресс-служба ВМС ВС Украины. Как отмечается, целью тренировки была отработка взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня совместимости и углубление сотрудничества.

"Мы выступаем категорически против. Это провокация, которую Россия воспринимает как недружественный шаг со стороны США", — заявил Клинцевич.

По его словам, такая тренировка нарушает "все мыслимые и немыслимые" договоренности с США.

"Это провокация, поскольку тем самым США берет в партнеры абсолютно безответственное украинское руководство, виновное в войне и этнических чистках на востоке страны", — сказал сенатор.

По словам Клинцевича, такие "игры" будут иметь очень серьезные последствия.

Ранее сообщалось, что в Черном море военно-морские силы Украины совместно с эсминцем ВМС США "Джеймс Уильямс" провели тренировку типа PASSEX, целью тренировки была отработка взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышении уровня совместимости и углубление сотрудничества.