Теннисистки Шарапова и Уильямс снимутся в "Восьми подругах мисс Оушен"

Главные роли в картине Гэри Росса исполнят такие известные актрисы, как Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонэм Картер и Энн Хэтэуэй, а Шарапова и Уильямс исполнят небольшие камео.

СУХУМ, 3 дек — Sputnik. Звезды мирового тенниса россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс примут участие в съемках фильма "Восемь подруг мисс Оушен" (Ocean's Eight), сообщает Р-Спорт со ссылкой на Tennis World.

Фильм будет спин-оффом криминальной "Трилогии Оушена" ("Одиннадцать друзей Оушена", "Двенадцать друзей Оушена" и "Тринадцать друзей Оушена"), главный герой которой Дэнни Оушен в исполнении Джорджа Клуни после освобождения из тюрьмы собирает команду для ограбления нескольких казино.

Выход фильма запланирован на июнь 2018 года.