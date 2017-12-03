В Киеве начался митинг за импичмент президента Украины Петра Порошенко

СУХУМ, 3 дек — Sputnik. Митинг за импичмент президента Украины Петра Порошенко начался в воскресенье на Европейской площади в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в воскресенье в центре Киева прошел марш за импичмент Порошенко, в котором, по данным полиции, приняло участие около 1,5 тысяч человек.

Участники марша прошли по центральной улице Киева Крещатик, затем они прошли по улице Институтской мимо улицы Банковой, где находится администрация президента Украины, и по улице Грушевского спустились к Европейской площади. В ходе шествия они регулярно скандировали "Импичмент, импичмент", "Банду геть" (Банду прочь).

На Европейской площади демонстранты начали свой митинг с молитвы.

За ходом митинга наблюдают большое количество правоохранителей. Ситуация в центре украинской столицы спокойная. © Фото: Mikheil Saakashvili Марш протеста в Киеве: Саакашвили и его сторонники требуют импичмента Порошенко

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали политические силы разной направленности, в том числе партия "Движение новых сил" Саакашвили. После первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста.

Активно поддерживать акцию продолжает только партия "Движение новых сил", сам Саакашвили заявил, что поселился в палаточном городке, который активисты разбили у здания парламента. Он также сообщил, что начиная с 13 ноября палаточный городок будет расширен, он станет "тренировочным лагерем", где люди будут обучаться "методам мирной демократической борьбы".