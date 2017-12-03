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Луна во время частичного лунного затмения в столице Турции – Анкаре.

Самая яркая: сегодня ночью можно будет наблюдать суперлуние

© AFP/ ADEM ALTAN
Новости
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В ночь с 3 на 4 декабря в небе можно будет наблюдать так называемое суперлуние.

СУХУМ, 3 дек  — Sputnik. В ночь с воскресенья на понедельник Луна подойдет к нашей планете максимально близко и будет выглядеть необычайно большой, сообщает РИА Новости со ссылкой на ученых НАСА.

"Суперлунием" называется полная Луна, достигшая точки перигея – позиции, в которой естественный спутник Земли, двигаясь по эллиптической орбите, максимально сближается с нашей планетой. В период суперлуния небесное тело будет казаться на 30% ярче и на 14% больше, чем в момент обычного полнолуния. Кроме того, полная Луна обычно окрашивается в оранжевые тона.

Примечательно, что этой зимой произойдет так называемое тройное суперлуние. Второй раз это явление ожидается в ночь на 2 января, а третий – 31 января. Январское суперлуние будет сопровождаться полным лунным затмением. Целиком его можно будет увидеть лишь на дальнем Востоке.

"Суперлуния — это прекрасная возможность для людей начать наблюдать за Луной не просто один раз, а при любом удобном случае", — говорит Ной Петро, научный сотрудник Центра космических полетов НАСА имени Годдарда.




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