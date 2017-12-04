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Города мира. Каракас

Мадуро: в Венесуэле появится своя криптовалюта

© Sputnik. Сергей Мамонтов
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Самая популярная в мире криптовалюта биткоин 29 ноября обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 11 441 долларов за одну монету.

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Николас Мадуро заявил, что у Венесуэлы появится собственная система криптовалюты, чтобы преодолеть финансовую блокаду, передает РИА Новости.

"Президент Николас Мадуро объявил, что Венесуэла создаст систему криптовалюты, которая будет называться El Petro для того, чтобы прогрессировать в валютной системе и победить финансовую блокаду"», — приводит слова президента министерство финансов.

Отмечается, что криптовалюта необходима, чтобы осуществлять финансовые транзакции и искать новые способы финансирования.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин 29 ноября обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 11 441 долларов за одну монету. Позднее его стоимость резко обвалилась на две тысячи долларов, до 9 001, однако в пятницу цена за монету на крупнейших биржах снова превысила отметку в 10 500 долларов.




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