Первое sms-сообщение написали 25 лет назад

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Разработчик ПО Нил Папворт стал первым в мире, кто 25 лет назад написал sms-сообщение и отправил коллеге, передает РИА Новости, со ссылкой на британский телеканал Sky News.

Папворт рассказал, что первое сообщение он отправил, когда работал разработчиком, директору компании Vodafone. В нем было написано "Счастливого Рождества".

Он отметил, что ответа он не получил, так как на тот момент его было невозможно написать.

"Текстовые сообщения не были моим изобретением, я просто оказался счастливчиком, который отправил первое", — сказал Папворт.

Он отметил, что прошло "целое поколение" с момента отправки им sms-сообщения, однако люди все еще продолжают писать такие сообщения. Он добавил, что со временем приложения развиваются, люди в будущем будут использовать то, что будет им удобно. Сам Папворт использует для написания сообщений социальные сети и в экстренных ситуациях sms.