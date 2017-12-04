В сети появились фото суперлуния в разных уголках Земли

Суперлуние можно было наблюдать в ночь на понедельник 4 декабря.

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Фотографии и видео суперлуния из разных частей света появились в сети. Суперлуние можно было наблюдать в ночь с 3 на 4 декабря, передает Sputnik Армения.

Полная Луна подошла к Земле на минимальное расстояние за год и казалась на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем обычно.

​Китайское агентство Синьхуа поделилось фотографиями Луны, снятыми в Сингапуре, Пакистане, Мьянме и на Филиппинах.

​"Видели, как супер-Луна поднимается из-за горизонта, когда подъезжали к дому. Поразительно яркая и огромная!" — написала в Twitter жительница Великобритании.

Saw the #supermoon rising as we drove out of Glascwm towards home. Amazingly bright and huge! pic.twitter.com/lRs8dQd2V0 — Mari Fforde (@marifromvalley) 3 декабря 2017 г.

​Однако явление оценили не все. Например, один житель Новосибирска (Россия) заявил, что спутник Земли выглядит "как обычно".

Термин "суперлуние" употребляется, когда Луна оказывается в максимально близкой точке своей эллиптической орбиты по отношению к Земле. Астрономы называют эту точку перигеем (максимально удаленная от планеты точка — апогей).

Как сообщается на сайте NASA, это последнее суперлуние уходящего года и первое такое явление этой зимы.