Как подключиться к Wi-Fi во всех аэропортах мира: блогер опубликовал пароли

Если вы собираетесь в поездку, то вам понадобятся пароли от Wi-Fi во всех аэропортах мира.

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Во время поездок за границу очень важно всегда оставаться на связи, а самым доступным способом в современном мире стал интернет в смартфоне, передает Sputnik Молдова.

Travel-блогер Анил Полат решил проблему пассажиров аэропортов со всего мира, составив интерактивную карту с паролями Wi-Fi.

Пользоваться картой очень просто.

Достаточно найти нужный аэропорт, отмеченный на карте значком в виде самолета, кликнуть на него и получить информацию о том, где сеть ловит лучше всего, и инструкции для ввода пароля, если он нужен.

Сохраните себе эту ссылку, пусть она всегда будет под рукой во время планирования путешествий.