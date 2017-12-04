14:35 04 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Аэропорт

Как подключиться к Wi-Fi во всех аэропортах мира: блогер опубликовал пароли

© Sputnik. Rodion Proca
Новости
Получить короткую ссылку
19 0 0

Если вы собираетесь в поездку, то вам понадобятся пароли от Wi-Fi во всех аэропортах мира.

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Во время поездок за границу очень важно всегда оставаться на связи, а самым доступным способом в современном мире стал интернет в смартфоне, передает Sputnik Молдова.

Travel-блогер Анил Полат решил проблему пассажиров аэропортов со всего мира, составив интерактивную карту с паролями Wi-Fi.

Пользоваться картой очень просто.

Достаточно найти нужный аэропорт, отмеченный на карте значком в виде самолета, кликнуть на него и получить информацию о том, где сеть ловит лучше всего, и инструкции для ввода пароля, если он нужен.

Сохраните себе эту ссылку, пусть она всегда будет под рукой во время планирования путешествий. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Игорь Шатров
    Биологическая угроза

    О том, как лаборатории Грузии влияют на экономические отношения Абхазии и Южной Осетии с Российской Федерацией, рассказал политолог Игорь Шатров.

  • Врач Адиль Гейбулла
    Нет приема…

    Специалисты об отсутствии конкретного лекарства против вируса Коксаки, а так же о симптомах, последствиях и профилактике этого заболевания.

  • Артур Абрахам
    Мафиозный ринг

    Правоохранительные органы Германии проверяют известных боксеров армянского происхождения Каро Мурата и Артура Абрахама на связи с армянской мафией.

  • Фотоаппарат
    Как же вам не стыдно?

    Швейцарский фотограф Марсель Буркард написал письма в Национальный банк Казахстана и посольство РК в Швейцарии об использовании его работы на банкноте в 500 тенге.

  • Автомобильная дорога. Архивное фото
    Смертельный заезд

    На трассе Алматы-Бишкек близ села Узынагаш опрокинулся пассажирский автобус, в результате чего погибли два человека.

  • Биатлонисты, архивное фото
    Прицельный поиск

    Из 55 тысяч открытых вакансий в Беларуси, самой высокооплачиваемой является должность тренера национальной сборной по биатлону – 10,5 тысяч долларов.

  • Микрофоны журналистов
    И они туда же

    Представители Латвийской социал-демократической рабочей опубликовали петицию, призывающую закрепить за российскими телеканалами статус иностранных агентов.

  • Хорватские военные, архивное фото
    Бравые хорваты

    Хорватский контингент в составе 180 военных присоединится к международному батальону НАТО, дислоцированному в Литве.

  • Верховный Совет Приднестровья
    Приглашение в бизнес

    Приднестровские производители приглашены к участию в крупном бизнес-форуме в Москве, в рамках которого планируется подписание договоров.

  • Игорь Шатров
    Биологическая угроза

    О том, как лаборатории Грузии влияют на экономические отношения Абхазии и Южной Осетии с Российской Федерацией, рассказал политолог Игорь Шатров.

  • Врач Адиль Гейбулла
    Нет приема…

    Специалисты об отсутствии конкретного лекарства против вируса Коксаки, а так же о симптомах, последствиях и профилактике этого заболевания.

  • Артур Абрахам
    Мафиозный ринг

    Правоохранительные органы Германии проверяют известных боксеров армянского происхождения Каро Мурата и Артура Абрахама на связи с армянской мафией.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Президент РФ В. Путин принял участие в финальной жеребьёвке ЧМ по футболу ФИФА 2018 в России
Лучшие снимки уходящей недели
Массовый лыжный забег Санта-Клаусов в США
Массовый лыжный забег Санта-Клаусов в США
Государственные награды Абхазии
Государственные награды Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia