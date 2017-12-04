В Крыму установили все опоры автодорожной части моста через Керченский пролив

Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров, начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Всего 288 опор автодорожной части моста в Крым были установили строители моста через Керченский пролив, а также практически полностью его заасфальтировали, сообщает РИА Новости.

"Набранные темпы строительства позволили нам в этом году увеличить задел по наиболее трудоемким типам конструктивов. Это, прежде всего, опоры моста: автодорожные (288 штук — ред.) готовы полностью, под железную дорогу — на 50%" — приводит инфоцентр слова представителя заказчика стройки, начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Романа Новикова.

Отмечается, что 85 из почти 300 опор находятся в морской акватории, работа над их сооружением была наиболее трудоемкой. В основание опор под автодорогу погружено более 3 тысяч свай, глубина их погружения составляла в среднем 50 метров от поверхности суши или воды, на одном из участков строительства достигла 88 метров. Для формирования железобетонных сердечников трубосвай, ростверков и тел опор потребовалось в общей сложности более 160 тысяч кубометров бетона.

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Новиков заявил, что мостовое полотно автодорожной части моста собрано на 95%. На морском участке от тузлинской косы до острова Тузла сборка пролетов велась методом поперечной надвижки, эти работы завершены в ноябре. На участках от острова до фарватера и от фарватера до керченского берега пролеты сооружаются методом продольной надвижки: укрупнение сегментов идет на суше, затем нить продвигается в акваторию по скользящим направляющим с помощью мощных домкратов.

"Мы максимально эффективно использовали летне-осенний период, в том числе провели установку арок Крымского моста и довели нить пролетных строений под автодорогу вплотную к фарватерному участку: с обеих сторон от автодорожной арки пока не перекрыты пролетами менее чем по 60 метров", — приводит инфоцентр слова заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина. Стройка полностью готова к работе в зимний сезон, отметили строители. Продолжится сооружение опор и пролетов железнодорожной части моста, а также обустройство автодорожного полотна.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.