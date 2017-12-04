Эрдоган пригрозил США провалить их планы поставить Турцию на колени

Президент Турции также обвинял США в том, что они пытаются под видом борьбы с терроризмом установить нужные им порядки на Ближнем Востоке.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. США пытаются наказать Анкару за то, что власти Турции не подчиняются сценариям извне, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

"Они (США — ред.) пытаются наказать, осудить и дискредитировать нас, потому что мы не следуем их сценариям, которые очевидны и реализуются с помощью соавторов в нашей стране. Они делают это с FETÖ (организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — ред.). Но они должны знать, что не смогут обмануть нас", — заявил Эрдоган, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития в городе Агры. Трансляцию вел телеканал NTV.

Эрдоган также обвинил Вашингтон в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. По его словам, частью этого сценария являются суды против граждан Турции в США.

"Этот поток нападок, лжи и клеветы в наш адрес – часть единого сценария, нацеленного на то, чтобы поставить страну на колени и внести раскол в наше общество. Все эти попытки закончатся провалом", — отметил турецкий глава.

Ранее Эрдоган обвинял США в том, что они пытаются под видом борьбы с терроризмом установить нужные им порядки на Ближнем Востоке. Он также утверждал, что Вашингтон оказывает финансовую поддержку "Исламскому государству" (запрещенная в ряде стран террористическая организация — ред.) и может быть причастен к выводу террористов из сирийского города Ракка, который был взят "Сирийскими демократическими силами", поддерживаемыми США.