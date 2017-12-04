МЧС предупредило москвичей о непогоде: в аэропортах отменили рейсы

МЧС рекомендовало в Москве водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров на дороге.

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. В Москве и Московской области до 22.00 4 декабря ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, гололеда, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, сообщает главное управление МЧС России по Москве, передает РИА Новости.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в связи с прохождением теплого фронта южного циклона, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 22.00 4 декабря местами в городе Москве и Московской области, начиная с южных районов, ожидаются осадки (снег, мокрый снег; дождь) гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. На дорогах гололедица", — говорится в предупреждении.

По данным ведомства, при непогоде возможны местами ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП, увеличение числа случаев травматизма населения, повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных конструкций.

"Аэрофлот" из-за неблагоприятных погодных условий отменил 60 рейсов, которые должны прибыть и вылететь из аэропорта "Шереметьево" 4 декабря, а также перенес вылет еще 35 рейсов, сообщается на сайте авиакомпании.

В частности, отменены рейсы в Архангельск, Берлин, Варшаву, Венецию, Ереван, Хельсинки, Рим, Симферополь и Краснодар. Пассажиры отменных рейсов будут перевезены на последующих рейсах, говорится на сайте.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров на дороге. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями. По возможности не оставлять машины на улице.