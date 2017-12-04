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Культурно-благотворительный фестиваль Добрая волна

Финалисты "Ты супер!" встретились на "Доброй волне"

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Дети с ограниченными возможностями и финалисты вокального конкурса "Ты супер!" встретились в Татарстане, чтобы открыть новый Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль "Добрая волна".

СУХУМ, 4 дек — Sputnik, Анжелика Бения. Финалисты вокального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба, Евгений Бойцов и Кирилл Есин встретились на культурно-благотворительном фестивале "Добрая волна".

Новый благотворительный фестиваль стал площадкой для талантливых детей с ограниченными возможностями. Юные артисты исполнили любимые песни вместе со звездами российской эстрады. Фестиваль получился очень добрым и трогательным, отметила победительницы международного вокального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба.

"Вместе с Академией популярной музыки Игоря Крутого, которому я очень благодарна за приглашение, был дан старт фестивальному движению "Добрая волна". Этот фестиваль стал добрым началом для многих талантливых детей. Как и нам, участникам вокального шоу "Ты супер!", этот проект осуществил мечту многих попасть на большую сцену в сопровождении известных артистов", – сказала Адлейба.

Валерия профессионально продолжает заниматься вокалом в Абхазии с педагогом Фаей Мархолия. Получив приглашение на фестиваль "Добрая волна", Валерия вместе с педагогом отправили организаторам список песен, которые она хотела бы исполнить на концерте.

Организаторами была выбрана песня Полины Гагариной "Где-то живет любовь". Это новая для Валерии песня. В ее исполнении эту композицию зрители еще не слышали.

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© НТВ
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На фестивале было много приглашенных гостей, среди которых звезды российской эстрады Дина Гарипова и Игорь Крутой.

Валерия Адлейба также сообщила, что находится сейчас в Москве, что впереди ее ждут грандиозные проекты и готовит для зрителей новогодние сюрпризы.

"После проекта "Ты супер!" я продолжаю серьезно заниматься вокалом. С моим педагогом мы уже исправили много моих ошибок. Я пока много чего не умею. Также я сейчас начала ходить на сольфеджио, хожу в музыкальную школу. Готовлюсь сейчас к очень интересным, серьезным проектам. Готовлю новогодние сюрпризы", – поделилась двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии.

Общероссийское фестивальное движение "Добрая волна" под руководством продюсера Игоря Крутого было запущено 30 ноября в столице Татарстана в рамках проекта "Добрая Казань". Почти двухчасовую телевизионную версию концерта покажут накануне Нового года на телеканале НТВ.




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