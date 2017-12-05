Такие разные: "стандарты" женской красоты народов мира

Редакция Sputnik Армения предлагает подборку женских фотографий, олицетворяющих стандарты красоты в своей стране.
Красота каждым народом воспринимается по-разному, и стандарты у всех разные.
Редакция Sputnik Армения предлагает подборку женских фотографий, олицетворяющих стандарты красоты в своей стране.
От российской стороны на исполкоме МОК выступят президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
В сети появилось видео, на котором экс-президент Грузии Михаил Саакашвили угрожает спрыгнуть с крыши
Во вторник утром на крыше дома, в котором он жил, задержали Михаила Саакашвили. Сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса.
В Киеве задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которому предъявлены подозрения по первой части статьи 256 Уголовного кодекса Украины — "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".
От российской стороны на исполкоме МОК выступят президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
Новогодние подарки – мучение. Перед самым главным праздником года каждый ломает голову, что же на этот раз подарить. Как украсить елку, выбрать подарки и что в этом году в тренде, не только рассказала, но и показала корреспонденту Sputnik "хендмейдер" Сария Тания.
Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выступил на Берлинском форуме по внешней политике.
Государственная телерадиокомпания "Ир" запустила в Южной Осетии благотворительный проект "Фонтан желаний", призванный осуществить детские новогодние мечты.
В Азербайджане предлагают уменьшить количество пособий нуждающимся гражданам, чтобы повысить реальный объем помощи.
Военные снайперского подразделения российской военной базы в Армении приступили к полевым занятиям на высокогорном полигоне "Камхуд".
В Казахстане старший сержант юстиции при задержании съел взятку, которую получил от заключенного колонии-поселения.
В Иссык-Кульской области Кыргызстана происходит массовая незаконная вырубка леса – под топор идут легендарные тянь-шаньские ели.
Созданная в Беларуси единая товаропроводящая сеть будет заниматься реализацией продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Депутаты Сейма Латвии могут признать однополые партнерства – петиция о необходимости закона о сожительстве набрала необходимые 10 тысяч подписей.
Литва, Латвия и Эстония вошли в тройку лидеров среди членов Евросоюза по доле расходов на алкоголь. Меньше всех тратят на спиртное испанцы.
С 2018 года жители Кишинева, у которых есть собаки, будут обязаны платить налог на животных в размере 120 леев в год.
Таджикистан отказался дополнительно укреплять границу с Афганистаном – силовики считают, что существующих сил и средств и без того достаточно.
В Узбекистане вводится единая туристическая виза для иностранных граждан сроком на 30 дней и стоимостью 40 долларов.
Языковая инспекция Эстонии выявила нарушения на рождественском рынке Таллина, обнаружив 13 не знающих эстонский язык продавцов.
Государственная телерадиокомпания "Ир" запустила в Южной Осетии благотворительный проект "Фонтан желаний", призванный осуществить детские новогодние мечты.
В Азербайджане предлагают уменьшить количество пособий нуждающимся гражданам, чтобы повысить реальный объем помощи.
Военные снайперского подразделения российской военной базы в Армении приступили к полевым занятиям на высокогорном полигоне "Камхуд".