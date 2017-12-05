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Избранный президент США Дональд Трамп

Гражданам шести мусульманских стран запретили въезд в США

© Sputnik. Кейтлин Оукс
Новости
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Граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада, по мнению властей США, представляют повышенные риски терроризма.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Решение Дональда Трампа ввести запрет на въезд в США гражданам шести мусульманских стран, одобрил Верховный суд страны, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на The Time.

"За" реализацию указа проголосовали 7 человек, "против" — 2. Решение носит временный характер — до окончательного рассмотрения исков, поданных против указа.

Запрет на въезд в США касается граждан шести стран — Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада. Также Трамп отдельно запретил въезд гражданам КНДР и чиновникам Венесуэлы.

Трамп ограничил въезд в США гражданам восьми стран
© AFP/ Geoff Robins
Трамп ограничил въезд в США гражданам восьми стран

В начале президентского срока Трамп подписал указ о введении 90-дневного запрета на въезд в США для граждан 7 мусульманских стран: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Впоследствии Ирак из данного списка был исключен.

Напомним, в начале ноября 2017 года в США произошел теракт. Уроженец Узбекистана за рулем грузовика проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек получили ранения.

После этого злоумышленник был задержан. Президент США Дональд Трамп высказался за смертную казнь террориста, а также заявил, что намерен ужесточить въезд в США. В частности, речь шла о намерении отменить лотерею грин-карт (Green Card), поскольку совершивший теракт узбекистанец приехал в США в 2010 году после того, как выиграл грин-карту в лотерею.

Кроме этого,США решили прекратить участие в разработке международного договора о миграции, который должен быть принят в 2018 году.
По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, США не могут поддержать идею, которая "ограничивает суверенное право США по реализации иммиграционных законов и обеспечению безопасности границ".




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