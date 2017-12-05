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В Йемене, архивное фото

Корреспондента Sputnik и 40 других журналистов захватили повстанцы в Йемене

© Sputnik. Осама аль-Сабахи
Новости
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​Канал Yemen Today связан с партией убитого экс-президента Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК), которая в субботу призвала йеменских граждан защитить страну от своих недавних союзников — движения хуситов "Ансар Алла".

СУХУМ, 5 дек —Sputnik. Всего 41 человек, сотрудников разных информагентств, удерживают в здании телеканала Yemen Today в столице Йемена Сане, передает Sputnik Латвия.

Среди захваченных журналистов (общее количество задержанных — 41 человек) находится и внештатный корреспондент российского агентства Sputnik в Йемене, гражданин одной из арабских стран. В последний раз он связывался с редакцией примерно в 14.30 мск в минувшее воскресенье.

В понедельник вечером его знакомый сообщил РИА Новости, что в доме журналиста был проведен обыск, а самого его близкие не видели после того, как он ушел на работу в телецентр. В пресс-службе Sputnik заявили, что агентство делает все возможное для выяснения судьбы своего внештатного корреспондента, пропавшего в Йемене.

​Канал Yemen Today связан с партией убитого экс-президента Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК), которая в субботу призвала йеменских граждан защитить страну от своих недавних союзников — движения хуситов "Ансар Алла". Ранее канал транслировал выступление Салеха, в котором он призвал начать восстание против хуситов и запретил лояльным себе военным подчиняться их приказам.

Хуситы в понедельник объявили об убийстве Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера страны. Партия Салеха позже подтвердила его гибель.

​За время своего более чем 30-летнего правления в Йемене Салех враждовал и неоднократно воевал с "Ансар Алла". После своего отстранения в результате "арабской весны" в 2012 году он принял сторону хуситов в восстании против нового правительства, начавшемся в 2014 году. Лояльные ему военные вместе с хуситами участвовали единым фронтом в войне против правительственных сил и поддержавшей их арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.




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