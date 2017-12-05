14:43 05 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Концерт Дмитрий Хворостовский и друзья. Архивное фото

Имя Хворостовского могут присвоить родному вузу певца в Красноярске

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
Получить короткую ссылку
21 0 0

Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске и учился в Красноярском государственном институте искусств, свой прощальный концерт певец дал именно в родном городе в июне.

СУХУМ, 5 дек. — Sputnik. Представитель вуза Александр Крылывец направил письма врио губернатора Красноярского края и родственникам певца с ходатайством о присвоении имени Дмитрия Хворостовского Красноярскому государственному институту искусств, где артист учился, сообщает РИА Новости.

В конце ноября врио губернатора Красноярского края Александр Усс заявил журналистам, что рассматриваются разные варианты увековечивания Хворостовского в Красноярске. И речь идет, в частности, о присвоении его имени институту искусств, который он заканчивал, театру оперы и балета, в котором он начинал свою профессиональную карьеру или Большому концертному залу. В институте искусств позже приняли решение ходатайствовать о присвоении вузу имени Хворостовского.

Церемония прощания с Дмитрием Хворостовским в Москве
© RUPTLY.
В Москве простились с Дмитрием Хворостовским

"Письма с ходатайством о переименовании вуза отправлены на имя временно исполняющего обязанности губернатора региона, а также родственникам — родителям и вдове артиста. Ответ пока не получен", — сказал Крылывец.

Мировую известность Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си «Певец мира» в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула «Лучший голос» и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского «Пиковая Дама» его стали приглашать выступать на лучших мировых оперных сценах и участвовать в фестивалях.

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фонтан желаний
    Фонтан желаний

    Государственная телерадиокомпания "Ир" запустила в Южной Осетии благотворительный проект "Фонтан желаний", призванный осуществить детские новогодние мечты.

  • Женщина просит милостыню, фото из архива
    Меньше, да лучше

    В Азербайджане предлагают уменьшить количество пособий нуждающимся гражданам, чтобы повысить реальный объем помощи.

  • Снайперы ЮВО
    Под прицелом

    Военные снайперского подразделения российской военной базы в Армении приступили к полевым занятиям на высокогорном полигоне "Камхуд".

  • Мужчина кладет деньги в карман пиджака, иллюстративное фото
    Взял и съел

    В Казахстане старший сержант юстиции при задержании съел взятку, которую получил от заключенного колонии-поселения.

  • Ствол дерева после незаконной вырубки. Архивное фото
    Срубили нашу елочку

    В Иссык-Кульской области Кыргызстана происходит массовая незаконная вырубка леса – под топор идут легендарные тянь-шаньские ели.

  • Табачная фабрика
    Табачок не врозь

    Созданная в Беларуси единая товаропроводящая сеть будет заниматься реализацией продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

  • Свадебные кольца
    Сожительствующие субъекты

    Депутаты Сейма Латвии могут признать однополые партнерства – петиция о необходимости закона о сожительстве набрала необходимые 10 тысяч подписей.

  • Бармен разливает напитки, архивное фото
    Выпить горазды

    Литва, Латвия и Эстония вошли в тройку лидеров среди членов Евросоюза по доле расходов на алкоголь. Меньше всех тратят на спиртное испанцы.

  • Приют для собак
    Собачий налог

    С 2018 года жители Кишинева, у которых есть собаки, будут обязаны платить налог на животных в размере 120 леев в год.

  • Пограничник, архивное фото
    И так сойдет

    Таджикистан отказался дополнительно укреплять границу с Афганистаном – силовики считают, что существующих сил и средств и без того достаточно.

  • Туристы в Узбекистане
    Визой едины

    В Узбекистане вводится единая туристическая виза для иностранных граждан сроком на 30 дней и стоимостью 40 долларов.

  • Елка и Рождественский рынок на Ратушной площади
    Торговля без эстонского

    Языковая инспекция Эстонии выявила нарушения на рождественском рынке Таллина, обнаружив 13 не знающих эстонский язык продавцов.

  • Фонтан желаний
    Фонтан желаний

    Государственная телерадиокомпания "Ир" запустила в Южной Осетии благотворительный проект "Фонтан желаний", призванный осуществить детские новогодние мечты.

  • Женщина просит милостыню, фото из архива
    Меньше, да лучше

    В Азербайджане предлагают уменьшить количество пособий нуждающимся гражданам, чтобы повысить реальный объем помощи.

  • Снайперы ЮВО
    Под прицелом

    Военные снайперского подразделения российской военной базы в Армении приступили к полевым занятиям на высокогорном полигоне "Камхуд".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Карнавал в Рио-де-Жанейро
Такие разные: "стандарты" женской красоты народов мира
Кадры с Саакашвили, угрожающем спрыгнуть с крыши восьмиэтажного дома в Киеве
Только пообещал: как Саакашвили угрожал спрыгнуть с крыши восьмиэтажного дома в Киеве
Государственные награды Абхазии
Государственные награды Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia