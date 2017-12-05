Девять СМИ, включая "Голос Америки" и "Радио Свобода", попали в список иноагентов в РФ

Владимир Путин ранее подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ, согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Иноагентами в России признали девять СМИ, в том числе "Голос Америки", "Радио Свобода", Телеканал Настоящее Время, сообщает РИА Новости.

Также в реестр попали "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.