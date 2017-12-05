Глава МИД ФРГ: безопасность и стабильность в Европе возможна только с Россией

СУХУМ, 5 дек —Sputnik. Безопасность и стабильность в Европе возможны только при сотрудничестве с Россией, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на Берлинском форуме по внешней политике, передает РИА Новости.

Россия остается очень влиятельным соседом Европы, считает глава МИД РФ.

"Россия остается соседом Европы и очень влиятельным соседом, как показывает пример Сирии. Безопасность и стабильность в долгосрочной перспективе возможны только с Россией, а не против ее. Кроме того, угроза распространения ядерного вооружения может быть остановлена только при участии США, России и КНР", — сказал глава МИД ФРГ