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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фото из архива

Анкара предостерегла США от признания Иерусалима столицей Израиля

© REUTERS/ Murat Cetinmuhurdar
Новости
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Президент Турции назвал тему Иерусалима "красной линией для мусульман", и в случае признания его столицей Израиля пригрозил созвать в Стамбуле саммит Организации исламского сотрудничества, на котором приведет в движение весь исламский мир.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. В случае признания со стороны США Иерусалима столицей Израиля Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил поднять весь исламский мир, сообщает Sputnik Турция.

Турецкий лидер отметил, что Иерусалим является красной линией для мусульман, и в случае признания его столицей турецкая сторона в течение пяти-десяти дней созовет в Стамбуле саммит Организации исламского сотрудничества.

"Разве США урегулировали все остальные проблемы, что взялись за эту? В этом вопросе мы будем вести борьбу до конца. Эта ситуация может привести к разрыву дипломатических отношений между Турцией и Израилем. Мы еще раз хотим предостеречь США от этого шага", — сказал он.

Эрдоган также затронул тему продолжающегося в Соединенных Штатах судебного процесса над предпринимателем Рзой Заррабом, отметив, что эта ситуация организована определенной группировкой, действующей в Америке. Очевидно, отметил он, что рассредоточившаяся в критических точках государства старая группировка ведет политику, противоречащую политике правительства.

Президент Турции Р.Т.Эрдоган во время выступления в Президентском дворце. Анкара, Турция
© AFP/ Adem Altan
Эрдоган пригрозил США провалить их планы поставить Турцию на колени

"Но нашим партнером является уважаемый Трамп, так оно будет и впредь", — подчеркнул турецкий президент.

Он также заявил, что турецкие суды рассматривали вопрос в связи с Заррабом и пришли к решению о налаживании торговых связей с Ираном или какой-либо другой страной. По его словам, Турция соблюдает решения ООН, и турецко-иранская граница была определена до создания США, в 1636 году.

Турецкий лидер напомнил, что его страна издавна достигала с Ираном соглашений по многим вопросам, у двух стран есть исторически-культурные связи, а основу торговли ИРИ составляют природный газ и нефть.

"По просьбе США мы снизили на определенном уровне импорт нефти из Ирана. Многие страны не делали этого. Самые сильные западные государства экспортировали туда товары. Во время связей с Ираном мы по возможности учитывали желания США. Но в ответ на это ничего от Соединенных Штатов не получили. Теперь очевидно, что США имеют план в отношении Турции", — подчеркнул президент.

Эрдоган также отметил, что на севере Сирии создается террористическая зона, на этой территории создаются военные базы, туда прибыло около трех тысяч грузовых машин с бронетехникой, оружием.

"Против кого США будут использовать это оружие? Против ИГ? Против Сирии? Против кого? Против Ирана, Турции, и, если пойти дальше, против России", — сказал он.

Турецкий президент напомнил, что Дональд Трамп ранее заявил, что после разоружения боевиков запрещенной радикальной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) будут отозваны оружия у PYD/YPG (оба сирийских крыла считающейся террористической в Турции "Рабочей партии Курдистана" – ред.). Но вместо этого количество доставляемого оружия увеличилось, и более того, США создали там дополнительные базы.

"Мы наблюдаем это и будем принимать необходимые меры. Мы не сгибались ни перед кем, и не будем сгибаться", — подчеркнул Эрдоган.




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