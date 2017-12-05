Под олимпийским флагом: российские спортсмены будут участвовать в ОИ-2018

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Спортсмены из России выступят на Играх-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом, говорится в релизе на официальном сайте МОК, сообщает Р-Спорт.

Такое решение принято на исполкоме МОК в Лозанне.

© Sputnik. Михаил Воскресенский Министр спорта РФ: каждая нацсборная имеет право на участие в Олимпиаде

МОК принял решение на основании работы двух комиссий, одна из которых — во главе с Денисом Освальдом — занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Вторая комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом проверяла информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Обе комиссии начали работу после расследования WADA под руководством Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских спортсменов при участии ФСБ.

Российская сторона настаивала на том, что все спортсмены, не уличенные в допинге, должны получить право выступить на Олимпиаде. В октябре Владимир Путин назвал унижением для страны как возможное отстранение, так и разрешение участвовать под нейтральным флагом.

В 2016 году МОК уже рассматривал вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде в РИО из-за обвинений в допинговых нарушениях. Тогда сборная страны получила право выступать под своим флагом, от участия отстранили только сборную по легкой атлетике.