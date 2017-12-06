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Концерт Джонни Холлидея в Москве

Умер легендарный французский рок-певец Джонни Холлидей

© Sputnik. Антон Денисов
Новости
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Рокер около года боролся с раком легких, но в результате химиотерапии его состояние ухудшилось.

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Всемирно известный французский певец, композитор и актер Джонни Холлидей скончался в возрасте 74 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявлении его супруги Летициb Холлидей агентству Франс Пресс.

"Джонни Хэллидей ушел. Я пишу эти слова, не веря в них. И все же это так. Моего мужчины больше нет. Он покинул нас сегодня ночью, всю свою жизнь он прожил с мужеством и достоинством", — написала супруга музыканта в своем заявлении.

Рокер около года боролся с раком легких. Ранее СМИ сообщали, что химиотерапия скорее всего негативно отразилась на здоровье музыканта, и его состояние ухудшилось.

Джонни Холлидей (настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет) родился 15 июня 1943 года в Париже. За свою карьеру он осуществил более 400 турне, которые собрали более 15 миллионов зрителей. К 2005 году были проданы около 80 миллионов его дисков, 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. Он также написал много песен в стиле шансона и музыку к фильмам.




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