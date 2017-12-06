СМИ: предотвращено покушение на Терезу Мэй

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Правоохранителями Великобритании предотвращено покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, заявил глава британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер, сообщает РИА Новости со ссылкой газету Independent.

По данным издания, по подозрению в подготовке покушения на Мэй в ходе рейдов в Лондоне и Бирмингеме на прошлой неделе были задержаны два человека, во вторник им были предъявлены обвинения по статье о терроризме. Сообщается, что покушение готовили исламисты, их план предполагал взрыв бомбы у резиденции премьера и затем атаку на Мэй с ножами.

Как сообщает издание, глава MI5 сообщил кабинету министров о предотвращенном теракте во вторник. Он также добавил, что всего за последний год службам безопасности удалось предотвратить девять терактов на территории страны.

Днем во вторник Скотланд-Ярд сообщил о задержании двух человек по статье о терроризме. Как сообщается на сайте полиции, 28 ноября правоохранители задержали 20-летнего Нааимура Закарию Рахмана (Naa"imur Zakariyah Rahman) и 21-летнего Мохаммеда Акиба Имрана (Mohammed Aqib Imran). Задержанным были предъявлены обвинения в подготовке терактов, сообщает полиция. Они были помещены под стражу и предстанут перед судом в среду, 6 декабря.

Как пишет Independent, представитель полиции отказался подтвердить, что эти задержания связаны с предотвращенным планом покушения на Мэй. Однако по данным издания, задержанные по подозрению в покушении также должны представить перед судом в Вестминстере в среду.