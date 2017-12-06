Разыскивается: Саакашвили объявлен в розыск

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили объявили в розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларису Сарган.

"Объявлен розыск Саакашвили… Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины», — написала Сарган в своем микроблоге в Twitter.

1. Оголошено розшук М. Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 КК України. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 6 декабря 2017 г.

Саакашвили был во вторник задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники Саакашвили отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили опроверг эти обвинения.