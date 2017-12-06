Названы самые главные угрозы для планеты Земля

Обнародован список главных угроз, которые могут привести к полному исчезновению жизни на Земле.

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. По итогам исследований составлен список катастроф, которые могут привести к гибели всего живого на Земле. Об этом сообщается на сайте ToDay News Ufa.

© Sputnik. Алексей Мальгавко Ученые снова напомнили человечеству об экологических проблемах

Самой большой угрозой для человечества оказалось Солнце. Специалисты предупреждают, так как Земля непосредственно зависит от небесного светила, любые перемены на этой звезде могут привести к гибели нашей планеты.

Второе место занимает Галактика Андромеда. Эта красивая галактика может через каких-нибудь пять миллиардов лет поглотить Млечный Путь, в котором, как известно, находится Земля и вся Солнечная система.

Замыкает тройку лидеров, грозящих Земле исчезновением, черные дыры. Ученые предполагают, что в случае выброса одной из черных дыр потока плазмы, он может достигнуть Земли и полностью сжечь ее.

Звезды, которые движутся в направлении к Земле, также могут послужить причиной уничтожения всего живого, поэтому занимают четвертое место в списке. Ведь, когда через сотни миллионов лет они приблизятся к Земле, они разорвут ее на части гравитацией.

Ученые ставят астероиды на пятое место в списке угроз человечеству. Астероиды, которые когда-то стали причиной уничтожения динозавров, могут также сыграть роковую роль в судьбе человечества.