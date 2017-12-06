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Архивное ффото здания Государственной Думы Российской Федерации

Госдума закрыла вход в палату американским СМИ-иностранным агентам

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
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Такие меры станут ответом на действия властей США в отношении российских журналистов, в частности, на лишение RT аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента.

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Постановление о запрете на вход в нижнюю палату американских СМИ, которые признаны Минюстом иностранными агентами, принято Госудмой, сообщает РИА Новости.

Проект постановления был подготовлен комитетом Госдумы по контролю и регламенту.

"Госдума считает неприемлемыми любые посягательства на основополагающие права и свободы человека — свободу слова и право на получение и распространение информации. Защищая демократические ценности, депутаты Госдумы оставляют за собой право принимать симметричные меры в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при конгрессе США", — говорится в постановлении.

Предлагается "установить запрет на посещение Госдумы представителями средств массовой информации США, признанных иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента".

Кроме того, в постановлении содержится положение о том, что Госдума предлагает заксобраниям регионов в рамках своих полномочий принять аналогичные решения.

Дмитрий Журавлев
РИА Новости / Александр Натрускин
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Во вторник Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свобода, Телеканал Настоящее Время. Также в реестр попали "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.




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