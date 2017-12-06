Керимова оставили на свободе, увеличив сумму залога

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Залог для сенатора Сулеймана Керимова увеличен до 40 миллионов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя обвинения, сделавшего заявление после заседания суда по апелляции прокуратуры на меру пресечения.

© Sputnik. Владимир Астапкович Член Совфеда Керимов задержан в Ницце

Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

"Керимов останется на свободе, условия для этого ужесточены. Залог возрос до 40 миллионов», — сказала представитель обвинения при выходе из зала суда.

Вскоре после предъявления обвинений судья в Ницце вынес решение по поводу меры пресечения для сенатора. Его не посадили под стражу, однако значительно ограничили его свободу. Так, Керимов должен был сдать российский паспорт в полицию, несколько раз в неделю приходить отмечаться в участок. Сенатору также запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы и общаться с некоторыми людьми. Он был обязан выплатить залог в размере пяти миллионов евро.

Как ранее сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, с 8 декабря Керимов должен будет перебраться в Ниццу, тогда как сейчас он находится в каком-то другом населенном пункте.

МИД РФ ранее направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова, кроме того, для разъяснения ситуации в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что задержанный в Ницце сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта.

Официальный представитель МИД Франции заявлял, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется лишь на его действия в рамках официальных полномочий, а применим ли он в данном случае, определит местный суд.

