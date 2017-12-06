Керимова оставили на свободе, увеличив сумму залога

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Залог для сенатора Сулеймана Керимова увеличен до 40 миллионов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя обвинения, сделавшего заявление после заседания суда по апелляции прокуратуры на меру пресечения.
Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
"Керимов останется на свободе, условия для этого ужесточены. Залог возрос до 40 миллионов», — сказала представитель обвинения при выходе из зала суда.
Вскоре после предъявления обвинений судья в Ницце вынес решение по поводу меры пресечения для сенатора. Его не посадили под стражу, однако значительно ограничили его свободу. Так, Керимов должен был сдать российский паспорт в полицию, несколько раз в неделю приходить отмечаться в участок. Сенатору также запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы и общаться с некоторыми людьми. Он был обязан выплатить залог в размере пяти миллионов евро.
Как ранее сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, с 8 декабря Керимов должен будет перебраться в Ниццу, тогда как сейчас он находится в каком-то другом населенном пункте.
МИД РФ ранее направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова, кроме того, для разъяснения ситуации в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что задержанный в Ницце сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта.
Официальный представитель МИД Франции заявлял, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется лишь на его действия в рамках официальных полномочий, а применим ли он в данном случае, определит местный суд.