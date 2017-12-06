Путин пообещал, что в ближайшее время примет решение по выборам-2018

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время примет решение по вопросу участия в президентских выборах в 2018 году, сообщает РИА Новости. © Sputnik. Михаил Климентьев Вероятность победы Путина в выборах 2018 года оценивают эксперты

В ходе участия главы государства в церемонии вручения премии "Доброволец России 2017" ему задали вопрос, будет ли он баллотироваться на новый срок. В ответ Путин спросил, поддержали бы его в этом собравшиеся в зале. Волонтеры ответили ему многотысячным одобрительным хором голосов.

"Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято в ближайшее время и, принимая его, я, конечно, буду иметь в виду и наш сегодняшний разговор и вашу реакцию", — сказал Путин.

Президент добавил, что "мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее".

Он сказал, что достичь обозначенных целей можно только при условии доверия и поддержки со стороны людей. В связи с этим он задал вопрос участникам форума: "Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие к вам по духу, поддержите это решение?" — в зале раздалось громкое "да".