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Президент РФ Владимир Путин

Путин пообещал, что в ближайшее время примет решение по выборам-2018

© Sputnik. Сергей Гунеев
Новости
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Владимир Путин отметил, что решение об участие в выборах президента для любого человека очень ответственно.

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время примет решение по вопросу участия в президентских выборах в 2018 году, сообщает РИА Новости.

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© Sputnik. Михаил Климентьев
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В ходе участия главы государства в церемонии вручения премии "Доброволец России 2017" ему задали вопрос, будет ли он баллотироваться на новый срок. В ответ Путин спросил, поддержали бы его в этом собравшиеся в зале. Волонтеры ответили ему многотысячным одобрительным хором голосов.

"Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято в ближайшее время и, принимая его, я, конечно, буду иметь в виду и наш сегодняшний разговор и вашу реакцию", — сказал Путин.

Президент добавил, что "мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее".

Он сказал, что достичь обозначенных целей можно только при условии доверия и поддержки со стороны людей. В связи с этим он задал вопрос участникам форума: "Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие к вам по духу, поддержите это решение?" — в зале раздалось громкое "да".




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